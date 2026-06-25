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Cộng hòa Séc 0 3 Mexico 54' Chavez 61' Quinones 90+3' Hidalgo

Trận đấu giữa Cộng hòa Séc và Mexico diễn ra sáng 25/6 trên sân vận động Azteca, Mexico City (Mexico). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Cộng hòa Séc vs Mexico mới nhất tại đây.

Mexico chắc chắn đi tiếp với vị trí đầu bảng từ trước trận đấu. Đội chủ nhà tung ra sân đội hình thiếu nhiều trụ cột và chỉ thi đấu cầm chừng. Trong khi đó, Cộng hòa Séc vẫn như 2 trận đấu trước thể hiện chất lượng tổ chức tấn công không cao.

Hiệp một diễn ra với thế trận chặt chẽ và không nhiều điểm nhấn. Mexico kiểm soát bóng 54%, tung ra 5 cú sút với 1 lần trúng đích, trong khi Cộng hòa Séc có 6 cú dứt điểm nhưng không lần nào đưa bóng đi trúng khung thành. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của 2 đội cộng lại chưa đến 0,5.

Cộng hòa Séc đấu với Mexico ở lượt trận thứ ba bảng A World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Cộng hòa Séc vs Mexico

Cộng hòa Séc: Matej Kovar (1), Tomas Holes (3), Robin Hranac (4), Vladimir Coufal (5), Ladislav Krejci (7), Adam Hlozek (9), Lukas Cerv (12), Pavel Sulc (15), Michal Sadilek (18), David Doudera (21), Denis Visinsky (26).

Mexico: Raul Rangel (1), Jorge Sanchez (2), Cesar Montes (3), Edson Alvarez (4), Luis Romo (7), Israel Reyes (15), Julian Quinones (16), Gilberto Mora (19), Mateo Chavez (20), Guillermo Martinez (22), Roberto Alvarado (25).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng A

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận Cộng hòa Séc vs Mexico, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng A như sau.