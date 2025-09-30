Cành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

(VTC News) -

Bệnh nhi H.M.L (sinh năm 2022, ngụ Đắk Lắk) ho nhiều, sốt cao dai dẳng, được gia đình đưa đến thăm khám ở bệnh viện địa phương. Tại đây, bé được chẩn đoán viêm phổi nặng, qua siêu âm các bác sĩ phát hiện khối u lạ trong ổ bụng, nghi dị vật nên lập tức chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM.

Theo gia đình bệnh nhi, khoảng 4 tháng trước, bé bị ngã xuống ao gần nhà. Người thân kịp thời phát hiện, đưa vào bệnh viện địa phương điều trị trong 2 tháng, sau đó bé xuất viện.

Bệnh nhi sống chung với cành cây dài 16cm trong ổ bụng suốt 4 tháng. (Ảnh: BVCC)

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, kết quả CT scan cho thấy trong ổ bụng bệnh nhi có dị vật kích thước 1x16cm nằm từ trực tràng đến gan.

Ê-kíp nội soi xác định, dị vật đâm xuyên trực tràng, ruột non và tá tràng ruột viêm dính nhiều gây khó khăn cho phẫu thuật.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành mổ mở bóc tách dọc theo dị vật, tách dính toàn bộ ruột, tránh làm tổn thương các mạch máu thần kinh và niệu quản, hạn chế các tổn thương các bộ phận khác.

Sau 4 giờ phẫu thuật, dị vật được lấy ra từ ổ bụng bệnh nhi là cành cây dài 16cm. Bệnh nhân được xử lý cầm máu, khâu các vết thương và làm hậu môn tạm.

Bác sĩ CKI Nguyễn Hiền, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: “Dị vật đâm xuyên vùng hậu môn từng được ghi nhận ở trẻ, thường gặp khi các em vui chơi, tắm ở ao hồ, sông suối. Tuy nhiên, trường hợp bé L. rất hy hữu vì cành cây dài và nằm trong ổ bụng bé thời gian khá lâu. Nếu dị vật để lâu trong ổ bụng có thể xuyên vào các cơ quan trong ổ bụng, gây nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan, nguy hiểm tính mạng”.

Sức khỏe của bệnh nhi đang dần hồi phục và dự kiến sẽ xuất viện sau 1 tuần. Khoảng 1 tháng sau được tái khám và đóng hậu môn tạm, bệnh nhi có thể sinh hoạt bình thường mà không để lại di chứng.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần giám sát khi trẻ vui chơi, nhất là trong mùa mưa bão, cây cối dễ gãy đổ, để tránh trẻ gặp phải những tai nạn đáng tiếc.

Đặc biệt, không cho trẻ đến gần hoặc vui chơi tại khu vực ao hồ sông suối khi không có người lớn giám sát. Khi xảy ra các tai nạn sinh hoạt, người thân cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.