Cận cảnh khu đất sắp 'mọc' hàng trăm căn hộ giá dưới 500 triệu đồng ở TP.HCM

Đây được xem là mức giá hiếm thấy tại TP.HCM trong nhiều năm qua, khi mặt bằng giá nhà liên tục tăng cao. Hiện nay, ngay cả nhiều dự án nhà ở xã hội cũng đã có giá khoảng 25-30 triệu đồng/m², trong khi căn hộ thương mại dưới 2 tỷ đồng gần như không còn xuất hiện tại khu vực trung tâm và vùng ven.