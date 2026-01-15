Cận cảnh công trường thi công cầu Thượng Cát hơn 7.300 tỷ đồng bắc qua sông Hồng

Dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu được UBND TP Hà Nội khởi công ngày 8/10/2025. Đây là công trình trọng điểm cấp thành phố Hà Nội, chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025) và Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, cây cầu bắc qua sông Hồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục kết nối quan trọng giữa khu vực phía Bắc sông Hồng với trung tâm Hà Nội.
Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027. (Trong ảnh là phối cảnh cầu Thượng Cát bắc qua sông Hồng khi hoàn thành).
Công trình có điểm đầu tại Km3+504 trên đường Kỳ Vũ (phường Thượng Cát) và điểm cuối tại km8+731 thuộc Quốc lộ 23B (xã Thiên Lộc).
Cầu Thượng Cát được thiết kế theo dạng cầu dây văng với tổng chiều dài cầu và đường dẫn hơn 5,2km. Trong đó, phần cầu chính dài khoảng 3,9km, đường dẫn dài 1,3km.
Mặt cầu rộng, bố trí 8 làn xe gồm 6 làn cơ giới và 2 làn thô sơ, đáp ứng nhu cầu lưu thông lớn và định hướng phát triển giao thông trong dài hạn.
Ghi nhận những ngày đầu tháng 1/2026, công trường thi công cầu Thượng Cát đang hoạt động khẩn trương.
Đơn vị thi công đã thực hiện tập kết máy móc, vật tư và nhân lực tại công trường để triển khai các hạng mục nền móng đầu tiên.
Cầu Thượng Cát có vai trò đặc biệt trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Bắc sông Hồng, góp phần kết nối khu vực này với trung tâm Hà Nội.
Dự án cũng giữ vai trò then chốt trong việc hoàn chỉnh tuyến đường Vành đai 3,5, từ đó tăng cường khả năng kết nối khu vực Tây Bắc với đô thị trung tâm, đồng thời chia sẻ lưu lượng phương tiện với tuyến Vành đai 3 hiện hữu.
Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu Thượng Cát được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho các cây cầu lớn như Thăng Long, Nhật Tân. Đồng thời, công trình cũng đóng góp vào việc thực hiện quy hoạch chung của Thủ đô, tạo động lực phát triển cho khu vực Đông Anh, đặc biệt tại khu vực Quốc lộ 23B.