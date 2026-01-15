Cận cảnh công trường thi công cầu Thượng Cát hơn 7.300 tỷ đồng bắc qua sông Hồng

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu Thượng Cát được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho các cây cầu lớn như Thăng Long, Nhật Tân. Đồng thời, công trình cũng đóng góp vào việc thực hiện quy hoạch chung của Thủ đô, tạo động lực phát triển cho khu vực Đông Anh, đặc biệt tại khu vực Quốc lộ 23B.