Cách nhận biết video thật hay do AI tạo

(VTC News) -

Nếu bạn từng lướt mạng xã hội, rất có thể đã bắt gặp hình ảnh hoặc video do AI tạo ra. Nhiều người từng bị đánh lừa, như video lan truyền về những chú thỏ nhảy trên tấm bạt lò xo. Nhưng Sora – ứng dụng chị em của ChatGPT do OpenAI phát triển – đang đưa video AI lên một tầm cao mới, khiến việc nhận biết nội dung giả mạo trở nên cấp thiết.

Các công cụ video AI khiến việc xác định đâu là video thật trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. (Nguồn: CNET)

Ra mắt năm 2024 và mới được nâng cấp với phiên bản Sora 2, ứng dụng này có giao diện giống TikTok, nơi mọi video đều do AI tạo ra. Tính năng “cameo” cho phép chèn hình ảnh người thật vào cảnh quay giả lập, tạo ra những video chân thực đến mức đáng sợ.

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia lo ngại Sora sẽ khiến deepfake lan rộng, gây nhiễu thông tin và làm mờ ranh giới giữa thật và giả. Người nổi tiếng đặc biệt dễ bị tổn thương, khiến các tổ chức như SAG-AFTRA kêu gọi OpenAI tăng cường bảo vệ.

Việc xác định nội dung AI là thách thức lớn với cả công ty công nghệ, mạng xã hội và người dùng. Nhưng vẫn có cách để nhận biết video được tạo bằng Sora.

Tìm Sora watermark

Sora Watermark (mũi tên xanh chỉ vào) là dấu hiệu nhận biết video do công cụ nào tạo ra. (Nguồn: CNET)

Mỗi video được tạo trên ứng dụng Sora iOS đều có watermark khi tải xuống – logo Sora màu trắng (biểu tượng đám mây) di chuyển quanh các cạnh video, tương tự như watermark của TikTok.

Đây là một cách trực quan để nhận biết nội dung do AI tạo ra. Ví dụ, mô hình Gemini “chuối nano” của Google cũng tự động đóng dấu mờ cho hình ảnh. Tuy nhiên, watermark không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Nếu hình mờ tĩnh, nó có thể bị cắt bỏ dễ dàng. Ngay cả watermark động như của Sora cũng có thể bị xóa bằng các ứng dụng chuyên dụng.

Khi được hỏi về điều này, CEO OpenAI – Sam Altman – cho rằng xã hội cần thích nghi với thực tế rằng bất kỳ ai cũng có thể tạo ra video giả mạo. Trước khi có Sora, chưa từng tồn tại một công cụ phổ biến, dễ tiếp cận và không yêu cầu kỹ năng để tạo ra những video như vậy. Quan điểm của ông cho thấy sự cần thiết phải dựa vào các phương pháp xác minh khác.

Kiểm tra siêu dữ liệu

Kiểm tra siêu dữ liệu – bước quan trọng giúp xác định video có phải do AI tạo ra, như Sora. (Nguồn: Canto)

Bạn có thể nghĩ rằng việc kiểm tra siêu dữ liệu là quá phức tạp, nhưng thực ra khá đơn giản và rất hiệu quả.

Siêu dữ liệu là tập hợp thông tin tự động gắn vào nội dung khi được tạo ra, như loại máy ảnh, địa điểm, thời gian quay và tên tệp. Dù là nội dung do con người hay AI tạo ra, đều có siêu dữ liệu. Với nội dung AI, siêu dữ liệu thường kèm theo thông tin xác thực nguồn gốc.

OpenAI là thành viên của Liên minh về nguồn gốc và tính xác thực nội dung (C2PA), vì vậy video Sora sẽ chứa siêu dữ liệu C2PA. Bạn có thể kiểm tra bằng công cụ xác minh của sáng kiến xác thực nội dung:

Cách kiểm tra siêu dữ liệu:

Truy cập verify.contentauthenticity.org

Tải lên tệp cần kiểm tra

Nhấn “Mở”

Xem thông tin ở bảng bên phải.

Nếu video do AI tạo ra, phần tóm tắt sẽ ghi rõ điều đó. Khi kiểm tra video Sora, bạn sẽ thấy dòng “do OpenAI phát hành” và thông tin xác nhận video được tạo bằng AI. Tất cả video Sora đều phải có thông tin này để xác minh nguồn gốc.