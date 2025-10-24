FuriosaAI giới thiệu bộ tăng tốc AI đột phá, mở rộng hợp tác tại Đông Nam Á

(VTC News) -

FuriosaAI là công ty bán dẫn chuyên phát triển các bộ xử lý AI hiệu suất cao dành cho trung tâm dữ liệu và các ứng dụng điện toán biên. Thành lập từ nhu cầu hiện thực trong việc tìm kiếm giải pháp phần cứng tối ưu cho các mô hình AI ngày càng phức tạp, FuriosaAI hướng đến việc "dân chủ hóa hiệu suất AI" thông qua các bộ vi xử lý mạnh mẽ, chi phí hợp lý và tiết kiệm điện năng.

Bộ tăng tốc AI RNGD - giải pháp mới cho bài toán suy luận AI hiệu quả

Tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025, FuriosaAI sẽ trình diễn bộ tăng tốc suy luận AI chủ lực mang tên RNGD. Đây là chip AI thế hệ mới được thiết kế đặc biệt để xử lý khối lượng công việc học sâu trong môi trường trung tâm dữ liệu.

Với kiến trúc tính toán tiên tiến TCP, RNGD vượt trội so với các GPU truyền thống nhờ khả năng xử lý linh hoạt các mô hình phức tạp như thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các mô hình ngôn ngữ lớn.

Một số điểm nổi bật của RNGD bao gồm:

Hiệu suất cao trên mỗi watt, tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ đa dạng mô hình học sâu như CNN và Transformer, tích hợp dễ dàng qua hệ sinh thái phần mềm hoàn chỉnh (SDK, compiler, runtime), mở rộng linh hoạt cho cả triển khai đơn lẻ và quy mô lớn.

Giải pháp của FuriosaAI không chỉ mang lại lợi thế về chi phí, mà còn đáp ứng yêu cầu khắt khe về hiệu năng, độ trễ thấp và tính ổn định đặc biệt trong các ứng dụng thời gian thực hoặc khối lượng suy luận cao.

Bo mạch tích hợp chip xử lý AI Furiosa Renegade - sản phẩm của hãng bán dẫn Hàn Quốc FuriosaAI.

Việt Nam - thị trường chiến lược trong tầm nhìn khu vực của FuriosaAI

FuriosaAI xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á, nhờ tốc độ chuyển đổi số nhanh, sự phát triển mạnh của hạ tầng trung tâm dữ liệu và định hướng đầu tư của Chính phủ vào AI và bán dẫn. Theo đại diện công ty, Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025 là cơ hội để FuriosaAI mở rộng hợp tác chiến lược và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái AI bền vững.

Card tăng tốc AI Furiosa Renegade với thiết kế tản nhiệt kín màu đỏ."

“Chúng tôi mong muốn cùng Việt Nam xây dựng hệ sinh thái AI hiện đại, thông qua chia sẻ tri thức, đào tạo kỹ thuật và nghiên cứu chung với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức chính phủ”, đại diện FuriosaAI chia sẻ.

Hướng tới chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030, FuriosaAI đặt mục tiêu xây dựng nền tảng hợp tác sâu rộng dựa trên ba trụ cột chiến lược.

Hệ thống máy chủ AI trang bị 8 chip Furiosa Renegade, đạt hiệu năng 4 petaFLOPS."

Trước hết, công ty thúc đẩy bản địa hóa giải pháp bằng việc thành lập liên doanh, triển khai dự án thử nghiệm và hợp tác cùng các đối tác trong nước, nhằm mang đến các sản phẩm AI tối ưu cho hạ tầng Việt Nam. Thứ hai, FuriosaAI đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân lực, hợp tác cùng đại học, startup và trung tâm nghiên cứu để hình thành đội ngũ chuyên gia AI - bán dẫn ngay tại Việt Nam.

Cuối cùng, công ty chú trọng AI xanh và tiết kiệm năng lượng thông qua kiến trúc chip RNGD, giúp giảm đáng kể tiêu thụ điện năng mà vẫn duy trì hiệu năng cao, hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức công đạt mục tiêu ESG và phát triển bền vững.

Sự hiện diện của FuriosaAI tại Diễn đàn năm nay không chỉ là bước đi thương mại, mà còn là biểu tượng hợp tác công nghệ sâu rộng giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

“FuriosaAI cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong xây dựng hạ tầng AI thế hệ mới – hiệu quả, tiết kiệm và dễ tiếp cận”, đại diện công ty khẳng định.