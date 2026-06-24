Cách nhận biết cơm đã bị ôi thiu

(VTC News) -

Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến thực phẩm dễ bị hư hỏng, trong đó cơm nguội là món ăn thường xuyên bị ôi thiu nếu bảo quản không đúng cách.

Những dấu hiệu nhận biết cơm bị ôi thiu

Nhận biết sớm dấu hiệu cơm đã bị ôi thiu giúp hạn chế nguy cơ ngộ độc và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Xuất hiện mùi chua hoặc mùi lạ

Đây là dấu hiệu dễ nhận biết nhất. Cơm mới nấu thường có mùi thơm đặc trưng của gạo. Khi bị ôi thiu, cơm sẽ xuất hiện mùi chua nhẹ hoặc mùi lên men bất thường.

Trong một số trường hợp, cơm có thể có mùi hắc, mùi mốc hoặc mùi khó chịu rõ rệt. Nếu phát hiện những thay đổi này, người dùng không nên tiếp tục sử dụng.

Hạt cơm nhớt và dính bất thường

Cơm bình thường khi để nguội sẽ khô dần và các hạt tơi hoặc kết dính tự nhiên. Ngược lại, cơm ôi thiu thường xuất hiện lớp nhớt trên bề mặt hạt cơm.

Khi dùng đũa đảo hoặc bóp nhẹ bằng tay, người dùng có thể cảm nhận được độ dính bất thường, thậm chí xuất hiện các sợi nhớt kéo dài giữa các hạt cơm.

Cơm ôi thiu thường xuất hiện lớp nhớt trên bề mặt hạt cơm (Ảnh minh họa)

Thay đổi màu sắc

Cơm hỏng có thể chuyển sang màu vàng nhạt, xám hoặc xuất hiện các đốm màu bất thường. Một số trường hợp còn xuất hiện các mảng trắng, xanh hoặc đen do nấm mốc phát triển.

Nếu phát hiện dấu hiệu cơm đã đổi màu, người dùng nên bỏ toàn bộ phần cơm thay vì cố gắng loại bỏ khu vực bị hỏng.

Cơm có vị chua bất thường

Trong trường hợp cơm chưa xuất hiện mùi rõ rệt, người dùng đôi khi chỉ nhận thấy sự thay đổi khi ăn thử. Cơm bị ôi thường có vị chua nhẹ hoặc vị khác thường so với cơm mới nấu.

Tuy nhiên, không nên nếm thử khi nghi ngờ thực phẩm đã hư hỏng, bởi điều này vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn cơm thiu nguy hiểm thế nào?

Cơm để lâu ở nhiệt độ phòng có thể bị nhiễm nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Một trong những tác nhân phổ biến là Bacillus cereus – loại vi khuẩn có khả năng tồn tại trong gạo và phát triển mạnh khi cơm được bảo quản không đúng cách.

Sau khi ăn phải cơm nhiễm khuẩn, người dùng có thể xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy...

Trong những trường hợp nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có hệ miễn dịch suy giảm, ngộ độc thực phẩm có thể gây mất nước nghiêm trọng và cần được điều trị y tế.

Cơm nên được đưa vào ngăn mát tủ lạnh trong vòng 1-2 giờ sau khi nấu. (Ảnh: FPT Shop)

Cách bảo quản cơm an toàn trong mùa hè

Để hạn chế tình trạng cơm bị ôi thiu, có thể áp dụng một số mẹo vặt bảo quản sau:

Làm nguội và cất vào tủ lạnh sớm: Sau khi nấu xong, nếu không sử dụng hết, nên để cơm nguội tự nhiên trong thời gian ngắn rồi bảo quản trong hộp sạch có nắp đậy kín. Cơm nên được đưa vào ngăn mát tủ lạnh trong vòng 1-2 giờ sau khi nấu.

Cơm bảo quản trong tủ lạnh cần được hâm nóng đều trước khi sử dụng. Nhiệt độ cao giúp giảm nguy cơ tồn tại của vi khuẩn và cải thiện chất lượng món ăn.

Không nên bảo quản quá lâu: Ngay cả khi được bảo quản trong tủ lạnh, cơm cũng không nên để quá lâu. Tốt nhất nên sử dụng trong vòng 24 giờ để đảm bảo chất lượng và độ an toàn.

Không trộn cơm mới với cơm cũ: Việc trộn cơm mới nấu với phần cơm đã để lâu có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn và khiến toàn bộ lượng cơm nhanh hỏng hơn.

Trong những ngày nắng nóng, cơm là thực phẩm rất dễ bị ôi thiu nếu không được bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, nên bảo quản cơm đúng cách, đồng thời loại bỏ ngay khi phát hiện dấu hiệu hư hỏng thay vì tiếc của và tiếp tục sử dụng.