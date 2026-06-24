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Fed đang khiến các 'cá mập' quay lưng với Bitcoin

(VTC News) -

Chính sách cứng rắn từ Fed đang phủ bóng lên thị trường tiền số khi giới đầu tư ồ ạt mua quyền chọn bán Bitcoin, thậm chí dự báo giá có thể lao dốc về 52.000 USD.

VTC News
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