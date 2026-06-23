Cách chăm sóc cây hồ tiêu sau thu hoạch

(VTC News) -

Trong chu kỳ sinh trưởng của cây hồ tiêu, giai đoạn ngay sau khi thu hoạch được ví như thời điểm vàng mang tính chất sống còn. Sau nhiều tháng dồn toàn bộ nguồn lực dinh dưỡng để nuôi chuỗi hạt, cây tiêu lúc này gần như cạn kiệt năng lượng. Bộ rễ tơ suy yếu, lá già cỗi, sức đề kháng giảm sút khiến cây trở thành mục tiêu tấn công lý tưởng của các loại nấm bệnh và tuyến trùng.

Nếu người nông dân bỏ lơ hoặc chăm sóc sai cách, vườn tiêu rất dễ rơi vào hội chứng "chết chậm", "chết nhanh" hoặc suy giảm năng suất nghiêm trọng (từ 20% đến 50%) ở vụ tiếp theo. Để thiết lập lại nền tảng sinh học vững chắc cho cây, một quy trình chăm sóc bài bản, logic cần được triển khai ngay lập tức thông qua 4 trụ cột kỹ thuật dưới đây.

Cắt tỉa tạo tán và rửa vườn

Ngay sau khi hái xong lứa quả cuối cùng (thường nghỉ ngơi khoảng 7 - 10 ngày), công việc đầu tiên cần làm là vệ sinh vật lý và hóa học cho vườn tiêu.

Về mặt vật lý (cắt tỉa): Bà con cần dùng kéo cắt tỉa chuyên dụng loại bỏ triệt để các cành tăm, cành la mọc sát mặt đất (cách gốc từ 20 - 30cm), cành bị sâu bệnh hại, cành tược mọc khuất trong tán. Thao tác này mang lại hai lợi ích cốt lõi: Vừa giúp vườn cây thông thoáng, tối ưu hóa khả năng đón ánh sáng mặt trời để quang hợp, vừa cắt đứt cầu nối sinh học để các loại nấm bệnh từ nấm đất không thể lây lan lên thân chính.

Về mặt hóa học (rửa vườn): Quá trình thu hoạch ít nhiều sẽ tạo ra các vết thương cơ học trên thân, lá và cuống quả. Đây là cửa ngõ xâm nhập của nấm Phytophthora và Colletotrichum (gây thán thư). Kỹ thuật rửa vườn được thực hiện bằng cách phun sương ướt đẫm toàn bộ tán lá và thân cây bằng các loại thuốc gốc đồng (Copper Oxychloride, Copper Hydroxide) hoặc dung dịch Boóc-đô. Lớp màng kim loại đồng này sẽ đóng vai trò như một tấm khiên sát khuẩn, tiêu diệt toàn bộ bào tử nấm đang tồn dư trên bề mặt cây.

Sau thu hoạch, cây hồ tiêu thường rơi vào trạng thái suy kiệt, cần chăm sóc khoa học. (Ảnh: MIT)

Bí quyết hãm nước

Đứng ở góc độ quản lý năng suất, để hồ tiêu ra hoa đồng loạt và đậu chuỗi dài trong vụ tới, cây cần trải qua một quá trình gọi là ức chế sinh trưởng sinh dưỡng để chuyển sang sinh trưởng sinh thực. Kỹ thuật này được gọi là xiết nước hay hãm nước.

Sau khi vệ sinh vườn xong, nếu thời tiết đang trong giai đoạn mùa khô, bà con cần tiến hành giảm tưới nước và xiết nước trong khoảng 30 đến 45 ngày. Việc tạo ra một đợt khô hạn nhân tạo này sẽ tạo cú sốc sinh lý nhẹ, buộc cây tiêu ngừng phát triển đọt non, lá rụng bớt để tập trung dưỡng chất vào các mắt mầm.

Tuy nhiên, ranh giới giữa việc "ép cây" và "giết cây" rất mong manh. Người trồng cần quan sát biểu hiện của lá: Khi thấy lá tiêu bắt đầu có hiện tượng héo rũ nhẹ vào buổi trưa nhưng phục hồi lại vào chiều mát, đó là lúc quá trình phân hóa mầm hoa đã hoàn tất. Lúc này, cần tưới nhấp lại từ từ, sau đó tưới đẫm để đánh thức cây, giúp mầm hoa bung ra đồng loạt và mạnh mẽ.

Phục hồi nền tảng bằng dinh dưỡng hữu cơ và vi sinh

Khi bộ rễ đang yếu, việc bón ồ ạt phân hóa học (NPK) có hàm lượng cao sẽ gây ra hiện tượng sốc phân, làm xót và cháy rễ tơ. Giải pháp bền vững nhất trong giai đoạn này là ưu tiên dinh dưỡng hữu cơ kết hợp chế phẩm sinh học.

Bổ sung chất mùn: Xới xáo nhẹ lớp đất mặt (cách gốc 30-40cm để tránh đứt rễ non), bón từ 10 - 15kg phân chuồng đã ủ hoai mục (hoặc 2 - 3kg phân trùn quế, phân hữu cơ vi sinh) cho mỗi trụ tiêu. Phân hữu cơ không chỉ cung cấp dinh dưỡng chậm đa lượng mà còn đóng vai trò cải tạo cấu trúc đất, tăng độ tơi xốp và khả năng giữ ẩm.

Kích thích rễ non: Bà con có thể tưới bổ sung các chế phẩm chứa Axit Humic, Fulvic. Đây là các chất xúc tác sinh học giúp rễ tiêu nhanh chóng bung lớp rễ tơ trắng mới, khôi phục khả năng hấp thụ nước và khoáng chất.

Cân đối vô cơ: Sau khi cây đã có dấu hiệu phục hồi (đâm chồi non, ra lá mới), lúc này mới bắt đầu bón bổ sung phân NPK có tỷ lệ Đạm (N) và Lân (P) cao (ví dụ: NPK 16-16-8) để cung cấp năng lượng tức thời cho quá trình dưỡng nụ và ra hoa.

Chú ý bảo vệ hồ tiêu sau khi thu hoạch sẽ giúp kéo dài tuổi thọ khai thác. Ảnh: CT

Lập hàng rào bảo vệ trước tuyến trùng và nấm bệnh

Giai đoạn đầu mùa mưa (ngay sau quá trình xiết nước) là thời điểm hệ sinh thái vi sinh vật trong đất hoạt động mạnh nhất, trong đó có cả nấm đối kháng và mầm bệnh nguy hiểm. Bệnh "chết nhanh, chết chậm" trên hồ tiêu chủ yếu do sự hiệp đồng tác chiến giữa tuyến trùng (chích hút làm tổn thương rễ) và nấm Fusarium, Phytophthora xâm nhập qua vết thương đó.

Vì vậy, công tác quản lý dịch hại đất sau thu hoạch là bắt buộc. Thay vì lạm dụng thuốc hóa học gây chai cứng đất, xu hướng nông nghiệp hiện đại khuyến cáo bà con sử dụng các chế phẩm sinh học. Ngay sau khi bón phân hữu cơ, hãy tưới đẫm dung dịch chứa nấm đối kháng Trichoderma và vi khuẩn Bacillus subtilis. Đối với tuyến trùng, có thể sử dụng các chế phẩm chứa nấm Paecilomyces hoặc Purpureocillium lilacinum. Các chủng vi sinh vật có lợi này sẽ nhân sinh khối, chiếm lĩnh không gian sống và tiêu diệt trực tiếp hệ sợi nấm gây hại cũng như trứng tuyến trùng trong đất.

Chăm sóc hồ tiêu sau thu hoạch không phải là một công đoạn đơn lẻ mà là một chuỗi các tác động kỹ thuật mang tính logic, tương hỗ lẫn nhau. Thấu hiểu nhịp độ sinh học của cây và kiên nhẫn phục hồi từ gốc rễ chính là chìa khóa vàng giúp nhà nông bảo vệ tài sản, kéo dài tuổi thọ khai thác của vườn tiêu lên hàng chục năm và đón nhận những vụ mùa bội thu bền vững.