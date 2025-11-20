Bỗng dưng bị đuổi khỏi nhà ở xã hội ‘mua nhầm’: Chủ đầu tư Ecohome nói gì?

(VTC News) -

Để làm rõ thông tin nhiều khách đã mua Dự án nhà ở xã hội (NOXH) Ecohome (Đông Ngạc - Hà Nội) nhưng vẫn phải dọn ra ngoài, nguy cơ mất trắng tiền, PV Báo Điện tử VTC News đã làm việc với Tập đoàn Capital House (CTCP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô).

Không đuổi khách vô cớ, không tuồn suất bán NƠXH ra ngoài

Theo thông tin từ văn bản trả lời của chủ đầu tư (bà Lê Thị Nhung - đại diện truyền thông - và bà Nguyễn Thị Thúy Hường - cán bộ pháp lý - vận hành (Ecozone Hà Nội - Bắc Giang) đã tiếp nhận câu hỏi của PV Báo điện tử VTC News. Sau đó, doanh nghiệp này đã có câu trả lời bằng văn bản), các dự án Ecohome 1, 2, 3 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư đều đã được hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng ổn định nhiều năm nay

“Theo quy định tại Luật Nhà ở năm 2023, sau thời hạn 5 năm kể từ ngày người mua thanh toán đủ tiền mua nhà ở xã hội (NƠXH) và được cấp giấy chứng nhận, chủ sở hữu được quyền bán lại theo cơ chế thị trường cho đối tượng có nhu cầu. Vì vậy, hiện nay có thể xuất hiện một số thông tin rao bán, chuyển nhượng căn hộ thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các cá nhân cư dân”, văn bản nêu.

Nhiều người phải dọn ra khỏi nhà vì mua lại NƠXH tại Ecohome từ chủ thuê - mua F1. (Ảnh: Phạm Duy)

Cũng theo phía chủ đầu tư, tại Ecohome 3, các tòa NO2, NO3 đã được bàn giao và đưa vào sử dụng ổn định nhiều năm nay. Hiện các tòa nhà này đã có Ban quản trị được bầu theo quy định của pháp luật về nhà ở. Việc quản lý, vận hành và cung cấp các dịch vụ tiện ích do Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện.

Khi được hỏi về việc nhiều chủ hộ dù đã nộp tiền mua nhà nhưng lại bị yêu cầu dọn ra ngoài để thu hồi căn hộ, đại diện chủ đầu tư cho biết, đó là do một số căn hộ tại tòa NO2, NO3 của dự án Ecohome 3 thuộc diện thuê NƠXH.

“Công ty đang thực hiện việc chuyển tiếp từ Thuê sang Mua cho các khách hàng đang thuê NƠXH có nhu cầu chuyển sang mua (trước thời hạn 5 năm) theo đúng quy định Nghị định 100/2024/NĐ-CP.

Công ty cũng gửi thông báo đến các căn hộ đang thuê NƠXH chưa nộp hồ sơ, hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ…đăng ký chuyển từ Thuê sang Mua NƠXH về thời hạn kết thúc thời gian thuê (theo hợp đồng thuê); thời điểm thanh lý hợp đồng thuê NƠXH và bàn giao lại căn hộ cho chủ đầu tư sau khi hết thời hạn thuê (sau 5 năm thuê)”, văn bản của chủ đầu tư nêu.

Theo tìm hiểu của PV, trên nhiều trang mạng xã hội, nhiều công ty môi giới, công ty bất động sản đang rao bán những căn hộ NƠXH mà người thuê đang ở với mức giá lên tới 55 - 57 triệu đồng/m², chênh rất nhiều so với giá gốc từ 16,3 triệu đồng/m². Khi PV liên hệ để tìm hiểu thì được cho biết những công ty này được chủ đầu tư giao cho nhiều căn hộ tại khu NƠXH Ecohome để bán chênh giá.

Trả lời về nội dung này, đại diện của chủ đầu tư khẳng định không giao, thuê, ủy quyền hoặc hợp tác với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để kinh doanh sản phẩm NOXH tại các dự án Ecohome. “Công ty thực hiện mở bán các căn hộ NƠXH bằng việc gửi thông tin tới Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội theo đúng quy định pháp luật. Công ty cũng không ủy quyền hoặc giao cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thực hiện hoạt động kinh doanh, môi giới hay giao dịch thứ cấp nhà ở xã hội tại dự án Ecohome”.

Cũng theo phía chủ đầu tư, các thông tin về dự án được công khai theo quy định tại cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội. Một số đối tượng môi giới có thể đã lợi dụng thông tin công khai này để mạo danh, đăng tin sai sự thật nhằm lừa đảo khách hàng.

“Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, điều tra và xử lý nghiêm những trường hợp này. Bên cạnh đó, công ty chỉ thực hiện mở bán căn hộ NOXH theo quy định tại cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội. Không có việc tuồn các căn NƠXH ra ngoài”, phía chủ đầu tư khẳng định.

Ai bảo vệ quyền lợi của người mua?

Tối 5/11, PV quay trở lại tòa nhà Ecohome 2 - Ecohome 3 và được biết tại tầng 25 tòa nhà Ecohome 3, có ít nhất 2 căn thuộc diện thuê mua sai đối tượng đã bị chủ đầu tư ban hành văn bản “trục xuất” người mua thứ cấp ra khỏi nhà.

“Có gia đình không đủ điều kiện thuê lại căn hộ khác tại dự án để ở nên đã chuyển đến một căn nhà khác, cách Ecohome 3 chừng hơn 1km cả tuần nay rồi”, một người dân vừa chỉ vào căn hộ đóng kín mít vừa nói.

Còn anh Nguyễn Văn Việt, cư dân ở tầng 15 tòa Ecohome 3, cũng buồn bã sau cú sốc vừa phải mất hàng tỷ đồng vừa bị chủ đầu tư đuổi ra khỏi căn nhà đã ở 5 năm.

Một gia đình tại tầng 25 đang phải dọn những vật dụng cuối cùng ra khỏi nhà. (Ảnh: Phạm Duy).

“Hiện vợ con em đã phải đưa về quê tận Nghệ An. Em cũng tìm cách liên hệ với người bán nhà cho em để đòi lại tiền nhưng chưa được”, anh Việt nói.

Tương tự, tại toà nhà N03 Ecohome 3, nhiều người mua cũng đã phải dời đi, cửa khoá im ỉm. Trong khi đó, một số chủ hộ khác cũng đang bị chủ đầu tư yêu cầu phải di chuyển đồ đạc ra khỏi để trả lại căn hộ vì không đúng đối tượng thuê - mua.

Anh Việt cho biết thêm, trong tháng 11 này, các căn hộ thuê - mua bị xác định không đúng đối tượng đều bị thu hồi: đợt 1 vào ngày 2/11, đợt cuối vào ngày 30/11.

“Như vậy, đến hết ngày 30/11 em phải chuyển khỏi căn hộ, trong khi chưa thể liên hệ với người mua F1 đã bán lại cho em để đòi lại tiền. Không biết ai sẽ bảo vệ quyền lợi của những người mua kém may mắn như chúng em? Em dự định sẽ làm đơn khởi kiện lên toà án để đòi lại tiền”, anh Việt nói.

Trong khi đó, anh Trần Tuấn Minh (đã thay tên) cho biết, tuy rất mệt mỏi khi vỡ lở vụ việc đã mua phải căn NƠXH không đúng đối tượng được mua nhưng bây giờ phải chấp nhận vì do anh đã cả tin, thiếu cảnh giác.

“Để mua lại căn hộ này, ngoài 500 triệu tiền gốc tôi còn mất số tiền chênh 600 triệu, tổng là 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên phải thừa nhận việc lập vi bằng về mặt pháp lý không có giá trị”, anh Minh thừa nhận.

Qua quan sát có thể thấy, căn phòng rộng chưa đầy 40m² đang được anh Minh dọn dẹp nên nhếch nhác, bừa bộn. Đồ đạc trong nhà trống huơ trống hoác, dưới đất chỉ còn vài bộ quần áo cũ cùng những món đồ chơi trẻ em. Các đồ điện gia dụng trong nhà đã được tháo dây, chờ ngày vận chuyển.

“Căn phòng có diện tích thông thủy 38m², gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách thông với bếp. Rất may chủ cũ đã trả lại toàn bộ số tiền cho tôi nhưng 1,1 tỷ đồng cách đây 5 năm giá trị khác bây giờ. Nay với số tiền này, chúng tôi không mua nổi 15m² chứ chứ chưa nói đến một căn NƠXH diện tích 38 - 40m².

Tuy nhiên, tôi vẫn còn may mắn, bởi không nhiều người đòi lại được tiền. Thực tế, nhiều căn đã buôn bán qua tay nhiều đời chủ, nay không tìm thấy chủ đầu tiên đâu để đòi. Mà có tìm thấy cũng khó đòi vì mình nắm lưỡi dao, không có gì để chắc thắng cả”, anh Minh chia sẻ.

Khu NƠXH Ecohome (Đông Ngạc - Hà Nội). (Ảnh: Phạm Duy).

Thông tin với PV vào tối muộn 5/11, ông Nguyễn Duy Dương, Trưởng ban Quản trị dự án NƠXH Ecohome 3, cho biết, dự án này có 5 tòa nhà gồm: NO1, NO2, NO3, NO4 và NO5, với tổng 1.456 căn hộ, trong đó có 856 căn NƠXH thuộc diện mua bán, 300 căn NƠXH thuộc diện cho thuê và 260 căn hộ thương mại.

“Theo thống kê về dân số của phường Đông Ngạc, chúng tôi có hơn 6.100 cư dân. Hiện nay số lượng căn được chủ đầu tư rà soát lại không đúng đối tượng thuê chiếm khoảng gần 20% trong số 300 căn, tương đương khoảng hơn 50 căn bị thu hồi để bán cho đúng đối tượng. Về thời gian các căn thuê - mua không đúng đối tượng, chủ đầu tư sẽ có lịch làm việc với từng căn hộ để yêu cầu dời đi theo đúng kế hoạch trong tháng 11.

Khi chủ đầu tư đến làm việc với cư dân, yêu cầu di chuyển đồ đạc, tài sản và chuyển nhà, Ban quản trị sẽ phối hợp để bàn giao theo đúng thủ tục pháp lý. Số lượng các căn còn lại cũng đã được chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán cho đúng đối tượng để đề xuất với cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng”, ông Dương nói.

Ra về khi đêm đã khuya, đọng lại trong tâm trí PV là hình ảnh những căn hộ khép kín, tối om và câu chuyện của những người có thu nhập thấp, đã phải tích cóp bao năm mới đủ tiền mua NƠXH nhưng nay nguy cơ mất “cả chì lẫn chài”, chỉ vì thị trường này vẫn còn quá nhiễu loạn vì đủ mọi chiêu trò trục lợi.

Thiết nghĩ đã đến lúc cơ quan chức năng cần rốt ráo siết chặt việc mua - bán - thuê nhà ở xã hội để bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người yếu thế, giúp người dân dễ tiếp cận chính sách nhân văn của Nhà nước hơn.