Dẫn đến tận công ty để đàm phán mua trực tiếp nhà ở xã hội

(VTC News) -

Do đã liên hệ trước qua điện thoại nên khi PV vừa đến, một người phụ nữ trẻ xưng là Thu đã bước ra đón tiếp và nhanh chóng trao đổi về các căn nhà ở xã hội (NƠXH) tại dự án Ecohome đang được rao bán.

"Núp bóng" công ty xây dựng để môi giới NƠXH

Ngay từ đầu, Thu chủ động giải thích: “Công ty vật liệu xây dựng của chúng em chỉ là "sân sau" của chủ đầu tư NƠXH Ecohome là Tập đoàn Capital House (CTCP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô). Vì có mối quan hệ và là cháu của một lãnh đạo cấp cao nên bất cứ dự án NƠXH nào công ty em cũng đều mua được rồi tìm người đủ điều kiện đứng tên, sau đó sang tên bán lại cho người khác. Dù vậy nhưng mỗi m² bên em cũng chỉ được 1-2 giá (1-2 triệu đồng), số tiền còn lại phải trả cho chủ đầu tư”.

Trụ sở Công ty Hải Yến - nơi các môi giới mời chào PV mua NƠXH. (Ảnh: Phạm Duy).

Sau đó, Thu giới thiệu đội của mình có 5 người gồm: Phan Văn Chung là người “chuyên đi gom hàng về”; Nguyễn Văn Dũng là người chuyên phụ trách về tài chính, giao tiền cho chủ đầu tư, nhận tiền từ khách hàng mua - bán; Đào Ngọc Duẩn là Giám đốc công ty; còn Thu và Phong phụ trách về kinh doanh, tìm kiếm khách hàng.

Khi nghe PV than phiền về những khó khăn từng trải qua để đăng ký mua NƠXH, vài lần đã trực tiếp mua hồ sơ và làm thủ tục, cả Phong, Thu và Duẩn đều bật cười, đồng loạt hỏi: “Anh có mua được không?”. Sau đó, Duẩn nhanh chóng bồi thêm: “Gặp đội chúng em, anh chắc chắn mua được”.

Còn Phong thì tư vấn, nếu muốn mua được NƠXH, PV phải đủ 3 tiêu chí: thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng nếu là cá nhân và dưới 30 triệu đồng/tháng nếu tính 2 vợ chồng; chưa đứng tên hoặc chưa có nhà ở/bất động sản nào tại Hà Nội và có hộ khẩu hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên. Khi được PV cho xem một bộ hồ sơ đã kê khai để đăng ký đăng ký mua NƠXH tại Rice City Thượng Thanh (phường Bồ Đề) nhưng không được, lúc này cả Duẩn và Phong đều tin tưởng PV là đối tượng đủ tiêu chuẩn mua và có nhu cầu mua NƠXH thật nên cởi mở giới thiệu những căn NƠXH tại Ecohome.

Phong (áo xanh) và Dũng (áo đỏ) trao đổi với phóng viên. (Ảnh chụp màn hình). (Ảnh: Phạm Duy)

Phong nói: “Nếu anh nộp hồ sơ đăng ký mua NƠXH tại Rice City Thượng Thanh thì anh sẽ được duyệt với những điều kiện là con, cháu gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng…Còn lại nếu không thuộc diện đó thì việc nộp hồ sơ chỉ cho vui thôi, chắc chắn không được”.

Còn Thu chỉ tay vào Phong và Dũng giải thích thêm: “Ở dự án Rice City Thượng Thanh, các ông bên công ty em cũng đã mua hết rồi, không đến lượt anh đâu”.

Phong tiết lộ tiếp: “Với mức giá 16,3 triệu đồng/m², nếu anh là chủ đầu tư anh có bán không? Chắc chắn là không, vì càng bán sẽ càng lỗ. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ bán hầu hết căn hộ cho công ty khác để thu về nguồn tài chính cao hơn nhiều lần. Các công ty sẽ có nhiệm vụ tìm người có nhu cầu ở thật, đúng đối tượng được mua để bán với giá cao hơn. Và chúng em là người “xây cầu” giữa chủ đầu tư với người có nhu cầu. Cũng do nguồn cung ra thị trường ít quá nên giá cao và chủ đầu tư bán ra ngoài để tăng nguồn thu, giảm thua lỗ”.

Bán cao gần gấp 4 lần giá gốc...

Theo Phong, hiện công ty còn 2 căn ở Ecohome, trong đó 1 căn trục 12, diện tích 62,3m², toà N02, tầng trung đẹp, view sông Hồng, giá 55 triệu/m²; 1 căn trục 08, căn góc view thoáng đẹp, diện tích 76,2m², toà N03, tầng trung đẹp, giá 57triệu/m².

Như vậy, căn có diện tích 62,3m² là 3,426 tỷ đồng, chênh hơn 2,411 tỷ đồng so với mức giá trong hồ sơ bán cho người có nhu cầu và đủ điều kiện ban đầu là 1,015 tỷ đồng. Còn căn 76,2m² có giá 4,343 tỷ đồng, chênh hơn 3,101 tỷ đồng so với mức giá ban đầu là 1,242 tỷ đồng.

Về lộ trình và các thủ tục mua bán, giao tiền, Phong cho biết sẽ có 3 mốc: 30/10, 30/11 và 20/12.

Những căn NƠXH tại Ecohome được "cò" rao bán giá cao gấp gần 4 lần giá chủ đầu tư đưa ra ban đầu. (Ảnh: Phạm Duy).

“Đến hết ngày 30/10, bên em phải hoàn thiện hồ sơ cho người đứng tên căn hộ này. Sau đó sẽ gửi lên Sở Xây dựng để họ duyệt hồ sơ đó, đến khoảng thời gian từ 15-20/11 là duyệt xong. Sau đó nhận hồ sơ về chuyển sang ký hợp đồng mua bán trực tiếp giữa chủ đầu tư với người đứng tên căn hộ. Sau đó khoảng từ 25 đến 30 ngày tiếp theo sẽ hoàn thành thủ tục và ra được Giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ (sổ đỏ). Thời gian nhận nhà sẽ bắt đầu từ 20/11 đến khoảng 20/12”, Phong nói.

Với căn góc 3 ngủ, diện tích 76,2m² sẽ được chia làm 3 lần đặt cọc: Lần đầu tiên là cọc 500 triệu và sẽ nhận được 1 giấy biên nhận viết tay, có dấu mộc của công ty về giao nhận tiền, trong đó có ghi rõ nội dung mua NƠXH tại Ecohome.

Lần thứ hai phải nộp tiền là khi ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư xong, khách sẽ chuyển toàn bộ số tiền còn lại của giá trị căn hộ và giữ lại 200 triệu để chờ làm sổ đỏ. Lần thứ ba là sẽ nộp nốt 200 triệu còn lại khi nào nhận sổ đỏ.

Phong còn cho biết thêm, với những căn NƠXH tại Ecohome, chủ sở hữu có quyền được vay Ngân hàng Chính sách xã hội hay Vietcombank, Agribank, Vietinbank với 70% số tiền căn hộ/giá trị hợp đồng.

“Tuy nhiên, anh có quyền lựa chọn 2 thời điểm vay đó là vay ngay khi ký hợp đồng mua bán với giá trị hợp đồng là 16,3 triệu đồng/m² với số tiền 70% giá trị hợp đồng, tương đương khoảng 800 triệu. Trong trường hợp khi đã ra sổ đỏ, anh có thể vay bất cứ ngân hàng thương mại nào với mức tiền cao hơn theo định giá của ngân hàng là 2, 3 hay 4 tỷ”, Phong thông tin.

Về thủ tục giấy tờ, Phong cho biết một thủ tục khó nhất để chứng minh khách chưa đứng tên bất kỳ một bất động sản nào ở Hà Nội. Tuy nhiên, Phong nhanh chóng gỡ rối: “Bên em có quan hệ nên sẽ hỗ trợ khách hàng để lo nhanh hơn, gọn gàng hơn, sẽ mất thêm một chút phí 4-5 triệu đồng. Nhưng chí phí này bên em sẽ giành làm và hỗ trợ tiền cho khách hàng luôn để nhanh và gọn”.

…nhưng không có hợp đồng với chủ đầu tư

Tuy nhiên, đáng nói là việc mua bán nhà sẽ không có hợp đồng từ chủ đầu tư. Thấy PV tỏ vẻ bất an về chi tiết này, cả Thu và Phong đều trấn an: “Chúng em đã có vi bằng và đương nhiên là của bên em rồi nên mới dám rao bán. Những căn này thuộc dạng căn thuê - mua, nghĩa là sau 5 năm thuê từ chủ đầu tư, người thuê sẽ được quyền ưu tiên mua.

Tuy nhiên, sau 5 năm, có một số lý do mà người đã thuê không mua căn hộ đó (ví dụ họ đã mua nhà ở tại Hà Nội hoặc họ có quyền mua mà không mua và để lại cho chủ đầu tư). Ngoài ra, cũng có một số căn được chủ đầu tư đứng tên sẵn ngay từ đầu rồi cho người nhà, người quen, người thân thuê 5 năm đầu với giá rẻ sau đó bán cho họ với giá NƠXH hoặc có những trường hợp khác nữa.

Đến nay, thời hạn cho thuê 5 năm đã hết, bên em đã mua lại quyền và đã chính thức được sở hữu những căn hộ đó từ chủ đầu tư rồi. Nay chúng em tìm người đủ điều kiện và có nhu cầu để bán lại”.

Để khẳng định tính pháp lý của việc mua bán, Thu và Phong đưa cho PV xem một số vi bằng được lập tại Văn phòng Thừa phát lại Thăng Long.

Nhiều cư dân đang sống trong căn nhà mua lại tại Ecohome với số tiền hàng tỷ đồng nhưng nay lại bị chủ đầu tư bắt dọn dẹp đồ đạc, trả lại nhà. (Ảnh: Phạm Duy).

Ngoài ra còn cung cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Cơ điện Hải Phát do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 29/10/2021 do ông Đào Ngọc Duẩn (sinh năm 1987) làm chủ sở hữu, có trụ sở chính tại số nhà 03, ngõ 101, phố Nguyễn Thượng Hiền, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội (địa chỉ cũ) với số vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng.

Thu cho biết thêm cả Công ty Hải Phát và Hải Yến thực chất đều do nhóm Duẩn, Dũng, Thu, Chung và Phong điều hành.

Ngoài ra Thu còn cho PV xem hợp đồng ủy quyền do ông Đào Ngọc Duẩn với chức danh Giám đốc công ty ký, đóng dấu sẵn đề ngày 29/9/2025 với số tiền yêu cầu đặt cọc là 500.000.000 đồng để sẵn sàng chờ người vào tiền mua.

Theo đó, tại điều 1 của hợp đồng ủy quyền cho thấy nội dung: Bên A là cá nhân có nhu cầu mua NƠXH tại dự án Ecohome 3, toà nhà N03 - Tân Xuân, địa chỉ Tân Xuân, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô.

Phong khẳng định: “Các anh mua của bọn em còn có pháp danh, có hợp đồng ủy quyền, có giấy giao nhận tiền, còn bọn em mua của chủ đầu tư thì chỉ cần vi bằng là xong, vì chúng em đã làm việc uy tín với nhau cả chục năm rồi”.

Nhưng khi PV đề nghị cung cấp vi bằng và hợp đồng ủy quyền để đảm bảo tính pháp lý thì Thu cho biết chỉ có thể cho xem chứ không cung cấp: “Anh thông cảm, chúng em không thể cung cấp được vì việc mua bán NƠXH rất nhạy cảm. Đây là những căn thuê - mua, theo quy trình là phải xếp sổ rồi bốc thăm để theo đúng quy trình. Bên em mua bán như vậy là sai quy định, nhưng cũng vì nhu cầu có thật và bên em làm việc trên tinh thần win-win, người thật, việc thật, cả 3 bên đều có lợi”.

Lấy lý do sẽ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định mua, PV ra về. 3 ngày sau, PV tiếp tục gặp riêng Thu để trao đổi. Tại cuộc gặp gỡ này, Thu chia sẻ có hai cách để vợ chồng PV có thể mua NƠXH mà không vi phạm quy định: “Nếu anh chị có nhà rồi nhưng muốn mua NƠXH thì nên nhờ con cháu ở quê năm cuối đại học hoặc đang đi làm đứng tên. Hoặc anh chị nhờ ai đó đứng tên chủ sở hữu nhà cũ bằng cách cho, tặng để sang tên, còn anh chị đứng tên căn NƠXH tại Ecohome này”.

Để tăng thêm tin tưởng, Thu còn cho biết công ty của Thu chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, điện cơ, quạt điện và có mối quan hệ lâu năm với chủ đầu tư NƠXH Ecohome nên nhiều năm nay đã bán NƠXH cho chủ đầu tư này. “Hiện nay bên em được họ giao cho 6 căn và đã bán được 5 căn, còn lại duy nhất 1 căn góc mà anh chị đang hỏi”, Thu nói.

Thu còn khẳng định, do mối quan hệ thân thiết nên với những căn NƠXH bên Thu đã đóng từ 2 tỷ trở lên thì đều lập vi bằng, còn hơn 1 tỷ thì chỉ theo kiểu trao tiền mặt mà không có bất cứ một thứ giấy tờ nào. “Chúng em làm việc với nhau hơn 10 năm rồi nên phải chuẩn mới làm”.

Nói rồi Thu tiếp tục đưa ra những vi bằng và hợp đồng ủy quyền căn NƠXH 76,2 m² và căn 62,3m² cùng căn cước công dân của các bên đã mua bán với công ty của Thu cũng như ảnh khách hàng và hình ảnh giao dịch mua bán tại Văn phòng Thừa phát lại Thăng Long đã được công ty chụp lại.

Khi PV hỏi về việc đặt cọc bằng phương thức giao tiền, nếu thống nhất mua căn 76,2m², Thu hướng dẫn: “Thông thường bên em đồng ý nhận đặt cọc 50 triệu nhưng trong vòng 24 tiếng phải hoàn thành việc đặt cọc 500 triệu, sau đó bên em sẽ ký hợp đồng ủy quyền với khách hàng và anh được cầm hợp đồng ủy quyền về.

Lần thứ hai phải nộp tiền là khi ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư xong, anh sẽ chuyển toàn bộ số tiền còn lại của giá trị căn hộ và giữ lại 200 triệu để chờ làm sổ đỏ. Lần thứ ba là sẽ nộp nốt 200 triệu còn lại khi nào nhận sổ đỏ.

Về thời gian, đến hết ngày 30/10 bên em phải hoàn thiện hồ sơ cho vợ chồng anh đứng tên căn hộ này. Sau khi hoàn thiện hồ sơ sẽ gửi lên Sở Xây dựng. Sau khi được duyệt sẽ nhận hồ sơ đó về chuyển sang ký hợp đồng mua bán trực tiếp với chủ đầu tư. Sau đó khoảng từ 25 đến 30 ngày tiếp theo sẽ hoàn thành thủ tục và ra được Giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ (sổ đỏ). Về thời gian nhận nhà sẽ bắt đầu từ mốc 20/11 đến khoảng 20/12”.

Tuy nhiên, môi giới này cũng thừa nhận sẽ không có hợp đồng hay giấy tờ gì khách ký với chủ đầu tư trong quá trình giao dịch, trước khi hồ sơ được duyệt.

Để làm rõ mối quan hệ của nhóm môi giới NƠXH này với chủ đầu tư như họ đã tự nhận, PV Báo Điện tử VTC News đã liên hệ với chủ đầu tư dự án Ecohome 3 là Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô...