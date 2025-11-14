Bộ VHTTDL trao thưởng 50 triệu đồng cho sáng tác hay về ngành văn hóa

(VTC News) -

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành VHTTDL, nhằm tôn vinh tinh thần cống hiến, bản sắc và giá trị của những người đang làm việc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đây được xem là hoạt động giàu ý nghĩa trong bối cảnh ngành đang nỗ lực đổi mới, lan tỏa tinh thần Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh: "Âm nhạc có sức mạnh đặc biệt, chạm đến trái tim, khơi dậy niềm tự hào và kết nối con người. Một bài hát hay có thể trở thành biểu tượng tinh thần, sống mãi với thời gian được cất vang trong các phong trào thi đua, lễ hội hay trên những sân khấu khắp mọi miền Tổ quốc".

Cuộc thi được mở rộng quy mô trên toàn quốc, dành cho mọi đối tượng từ nhạc sĩ chuyên nghiệp, không chuyên đến các tổ chức, cá nhân yêu âm nhạc. Tác phẩm dự thi cần thể hiện vẻ đẹp nghề nghiệp, truyền thống, vai trò của ngành VHTTDL trong đời sống xã hội; đồng thời tôn vinh hình ảnh con người Việt Nam hiện đại, giàu lòng nhân ái và tinh thần hội nhập.

Thời gian nhận tác phẩm kéo dài từ ngày 13/11-15/12/2025. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 31/12/2025 tại Hà Nội. Năm nay, cơ cấu giải thưởng được đánh giá hấp dẫn, trong đó giải Nhất trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra còn có 2 giải Nhì (25 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (15 triệu đồng/giải) và 5 giải Khuyến khích (10 triệu đồng/giải).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi sáng tác bài hát về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL kỳ vọng cuộc thi sẽ tìm kiếm được những sáng tác có giá trị nghệ thuật, giàu cảm xúc và sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khắc họa tinh thần yêu nghề, niềm tin và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, vận động viên, người lao động trong toàn ngành. Những ca khúc đoạt giải sẽ được phổ biến rộng rãi, trở thành “tiếng hát chung” truyền cảm hứng trong các hoạt động và phong trào của Bộ.

Cuộc thi do Bộ VHTTDL chủ trì, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đảm nhiệm vai trò thường trực tổ chức, với Hội đồng Giám khảo gồm các nhạc sĩ và chuyên gia uy tín. Đây cũng là dịp khuyến khích các tác giả trẻ, nghệ sĩ sáng tạo, qua đó góp phần nuôi dưỡng đời sống văn hóa tinh thần và xây dựng diện mạo mới cho ngành VHTTDL trong giai đoạn phát triển hiện nay.