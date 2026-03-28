Bộ trưởng VHTT&DL: Thể thao Việt Nam không được tự mãn với thành tích đạt được

(VTC News) -

Sáng 28/3, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục, Thể thao (27/3/1946 – 27/3/2026) được tổ chức trang trọng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của ngành trong giai đoạn tới là phát triển thể thao trở thành một lĩnh vực kinh tế tổng hợp, đồng thời nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam.

"Với truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng cống hiến, toàn Ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần xây dựng 'Một dân tộc khỏe mạnh, một xã hội phát triển hài hòa và một đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc'", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo đó, ngành thể dục thể thao cần thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong huấn luyện, y sinh học thể thao và xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ quản lý. Bên cạnh đó, việc mở rộng hợp tác quốc tế theo hướng thực chất, hiệu quả, tăng cường trao đổi chuyên gia, đào tạo vận động viên trọng điểm cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Một trong những định hướng lớn được nhấn mạnh là phát triển thị trường thể thao, thúc đẩy hợp tác công - tư, thu hút nguồn lực xã hội hóa. Ngành sẽ khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đào tạo và tổ chức thi đấu, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế thể thao đồng bộ, mang lại giá trị kinh tế, văn hóa và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng cũng lưu ý ngành thể thao cần thống nhất nhận thức, không được tự mãn với thành tích đã đạt được, đồng thời phải giữ vững tinh thần đoàn kết, ý chí bền bỉ, khát vọng cống hiến và đổi mới sáng tạo để vượt qua thách thức trong giai đoạn mới.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục, Thể thao là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường hình thành và phát triển của nền thể thao cách mạng Việt Nam. Từ những ngày đầu gian khó sau khi đất nước giành độc lập, thể thao đã gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước phát triển mạnh mẽ cả về phong trào quần chúng lẫn thành tích cao.

Với những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành thể dục, thể thao đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập. Hàng trăm tập thể, hàng nghìn cán bộ trong ngành cũng vinh dự được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Đặc biệt, tại buổi lễ trọng thể, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - đó là sự đánh giá, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong hành trình 80 năm nỗ lực, xây dựng và trưởng thành của ngành thể thao Việt Nam.