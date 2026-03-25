Hà Nội phát triển thể thao toàn diện, đặt mục tiêu đăng cai ASIAD

Ngày 25/3, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).

Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng đại diện các cơ quan quản lý, huấn luyện viên, vận động viên Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, những năm qua thành phố đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng; trong đó, thể thao cho mọi người là nền tảng, thể thao thành tích cao là đột phá và động lực phát triển.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các cá nhân xuất sắc.

Hà Nội đã xây dựng chiến lược phát triển ngành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời triển khai nhiều chính sách hỗ trợ huấn luyện viên, vận động viên.

Thành phố tiếp tục đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, từng bước hoàn thiện các thiết chế thể thao trọng điểm. Định hướng phát triển Khu đô thị thể thao Olympic và mục tiêu hướng tới đăng cai các sự kiện lớn như ASIAD trong tương lai cũng được đặt ra, nhằm nâng cao vị thế của Thủ đô trên bản đồ thể thao khu vực.

Với truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển, thể thao Thủ đô được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của thể thao nước nhà, đưa Hà Nội trở thành trung tâm thể thao lớn của khu vực.

Tại buổi lễ, UBND TP Hà Nội công bố các quyết định khen thưởng và trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào thể dục thể thao Thủ đô.

Năm 2025, Hà Nội tổ chức hơn 90 giải thể thao cấp thành phố và gần 2.900 giải cấp cơ sở, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đáng chú ý, đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI được tổ chức thành công, thu hút gần 1 triệu lượt người tham gia ở cấp cơ sở và gần 8.000 vận động viên tranh tài ở 25 môn thể thao tại cấp thành phố, góp phần nâng tỷ lệ người dân tập luyện thể thao thường xuyên của Hà Nội lên 45%.

Trong lĩnh vực thành tích cao, các đội tuyển Hà Nội giành 3.820 huy chương, trong đó có 527 huy chương quốc tế. Vận động viên Thủ đô đạt 48 huy chương tại các giải vô địch thế giới và 141 huy chương tại các giải vô địch châu Á.

Đặc biệt, tại SEA Games 33, lực lượng vận động viên Hà Nội chiếm hơn 20% thành phần đoàn thể thao Việt Nam và đóng góp 29/87 huy chương vàng, tương đương gần 1/3 tổng số huy chương vàng. Kết quả này tiếp tục cho thấy vai trò nòng cốt của thể thao Hà Nội trong thành tích chung của thể thao Việt Nam.

Từ nền tảng trên, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngành thể dục thể thao Thủ đô tiếp tục tập trung phát triển toàn diện theo hướng nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Thành phố chú trọng quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế, công trình thể thao; mở rộng các không gian, mô hình luyện tập trong cộng đồng, trường học, khu dân cư và khu công nghiệp; giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về thể thao thành tích cao; tập trung đầu tư đào tạo vận động viên chất lượng cao, nâng cao trình độ huấn luyện, khoa học thể thao; từng bước phát triển thể thao chuyên nghiệp theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế…