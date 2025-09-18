Bộ GD&ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển học bạ

Tại Hội nghị giáo dục đại học 2025 do Bộ GD&ĐT tổ chức sáng 18/9, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký dự thi lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Toàn bộ quy trình được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, từ đăng ký dự tuyển, nộp lệ phí, lọc ảo và xác nhận nhập học, không có sai sót từ hệ thống chung.

Riêng nhóm miền Bắc (do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì) tổ chức xét tuyển chung cho 65 cơ sở đào tạo, phần mềm xét tuyển ban đầu có hiện tượng quá tải do khối lượng tính toán lớn, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu kéo dài thời gian lọc ảo toàn quốc thêm 2 ngày nhưng vẫn bảo đảm thời gian công bố kết quả xét tuyển đúng kế hoạch (ngày 22/8).

Thí sinh tìm hiểu thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2025.

Hệ thống đăng ký nhập học trực tuyến được mở từ ngày 25/8 đến hết ngày 2/9 (kéo dài 3 ngày so với kế hoạch). Những vấn đề bất cập của việc tổ chức xét tuyển sớm và việc phân chia chỉ tiêu giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển trong các năm trước đã cơ bản được khắc phục.

Toàn bộ quy trình tổ chức xét tuyển diễn ra minh bạch, không còn có sự chênh lệch bất hợp lý về điểm chuẩn giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển vào cùng một ngành, một trường.

Kết quả tuyển sinh năm 2025. (Nguồn: Bộ GD&ĐT)

Tính đến hết ngày 2/9, số thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học là 625.477 (tăng 13,82% so với 2024); trong đó riêng khối đại học là 613,335 tương đương 52,87% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT (năm 2024 là 51,3%). Số cơ sở đào tạo tuyển được dưới 30% chỉ tiêu chỉ chiếm 6,5% (năm 2024 là 16,4%).

Trong đợt 1 xét tuyển năm nay có 16 trường xác định sai tiêu chí dẫn đến hơn 1.000 thí sinh bị ảnh hưởng, phần mềm không xử lý được, phải xử lý thủ công. Cho đến nay, những sai sót này đã được khắc phục, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Tại hội nghị, ông Thảo nêu một số vấn đề cần lấy ý kiến thảo luận. Năm nay 17 phương thức xét tuyển nhưng phương thức xét tuyển bằng học bạ chiếm tới 42% thí sinh trúng tuyển. Trong khi đó, phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm trên 39% thí sinh trúng tuyển. Vậy có nên duy trì phương thức xét tuyển bằng học bạ đợt 1 hay không.

Vấn đề thứ hai là số lượng nguyện vọng đăng ký quá lớn, 7,6 triệu nguyện vọng. Đã đến lúc cần khống chế số lượng nguyện vọng đăng ký/thí sinh để nâng cao tính trách nhiệm của thí sinh.