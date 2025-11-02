Bộ GD&ĐT chỉ nguyên nhân khiến giáo viên trẻ nghỉ hoặc xin chuyển việc

Bộ GD&ĐT thống kê, trong 3 năm học, tính từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2023, cả nước có trên 40.000 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc, trong đó giáo viên nghỉ việc độ tuổi dưới 35 chiếm tới 60%.

Từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024 tiếp tục thêm 7.215 giáo viên bỏ việc, trong đó, số giáo viên bỏ nghề ở bậc mầm non chiếm tỷ lệ cao (khoảng 22%) và giảm dần theo các cấp học từ thấp đến cao.

Như vậy, chỉ chưa đầy 4 năm, toàn quốc đã có hơn 47.000 giáo viên bỏ việc. Trong khi thực tế, đến tháng 4/2025, cả nước còn thiếu 102.097 giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông trong biên chế so với định mức quy định (mầm non thiếu 30.057, tiểu học thiếu 22.255, THCS thiếu 30.702, THPT thiếu 19.083).

Vấn đề đặt ra là với loạt chủ trương mới đòi hỏi ngành Giáo dục cần nhiều hơn số lượng giáo viên đứng lớp và chất lượng giáo viên ngày càng phải tăng cao.

Đó là việc chuẩn bị thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; lộ trình dạy học 2 buổi/ngày; nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học…

Bất cập về phụ cấp chính sách ưu đãi

Tại Tờ trình Dự thảo Nghị định chính sách tiền lương chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nêu thực tế bất cập về tình trạng thiếu giáo viên còn diễn ra ở nhiều địa phương do số học sinh tăng nhanh trong khi địa phương phải thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Những năm qua, ngành triển khai Chương trình GDPT 2018 nhưng nhiều địa phương thiếu giáo viên ở một số môn học như: Tin học, Ngoại ngữ, Nghệ thuật do thiếu nguồn tuyển hoặc những người học chuyên ngành này có cơ hội tìm kiếm việc làm ở các ngành nghề khác với mức thu nhập cao hơn là trở thành nhà giáo; hoặc thiếu giáo viên công tác ở các trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...

Theo Bộ GD&ĐT, lâu nay, nhà giáo được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 25% đến 70%, trong đó, phần lớn nhà giáo chỉ hưởng mức phụ cấp 25% - 35% (số này chiếm khoảng 76%) tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng, thành phố nơi có mức sống cao hơn các vùng khác.

Các mức phụ cấp cao hơn chỉ áp dụng với các trường hợp đặc thù như: Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường ĐH, CĐ hưởng 45%; nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hưởng 50%; nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông (THPT) chuyên, trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật và trường giáo dưỡng được hưởng 70%...

Bên cạnh đó, nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng 6 cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung.

Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm được tính thêm 1%. Như vậy, nhà giáo mới vào nghề trong 5 năm công tác đầu chỉ được hưởng lương theo hệ số lương và phụ cấp ưu đãi, chưa có phụ cấp thâm niên nên tổng thu nhập vẫn còn thấp. Do đó, thu nhập của giáo viên trẻ có khoảng cách chênh lệch khá xa so với giáo viên lâu năm dù các nhiệm vụ cơ bản như nhau.

Cụ thể, mức lương thấp nhất của giáo viên mầm non khoảng 6,6 triệu đồng, giáo viên tiểu học khoảng 7,3 triệu đồng, giáo viên THCS, THPT, dự bị ĐH khoảng 7,1 triệu đồng. Mức lương này có khoảng cách quá xa so mức lương cao nhất của nhà giáo, tương ứng lần lượt là 20,6 triệu, 24,6 triệu, 28,5 triệu và 30,5 triệu; thấp hơn mức lương trung bình 7,7 triệu đồng của người lao động năm 2024.

Theo Bộ GD&ĐT, mức lương của giáo viên trẻ có sự chênh lệch lớn với người có thâm niên.

“Thu nhập chưa đảm bảo đủ sống cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng giáo viên nghỉ việc có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, nhất là đối với đội ngũ giáo viên trẻ có độ tuổi dưới 35 như đã nêu ở trên”, Bộ GD&ĐT khẳng định.

Bộ GD&ĐT cũng cho rằng, mặc dù, Đảng và Nhà nước quan tâm đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo, nhưng thực tế cho thấy các chế độ, chính sách hiện hành chưa thực sự thu hút được những học sinh giỏi đăng ký học ngành sư phạm; chưa thu hút được nhà khoa học trẻ, người có tài năng, người giỏi ở ngoài ngành sư phạm trở thành nhà giáo; chưa thực sự giữ chân được nhà giáo giỏi, nhà giáo công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...

Do đó, rất cần có những chính sách đột phá, vượt trội trong quy định về tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo để bảo đảm ổn định số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.