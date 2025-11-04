Đóng

Biến động Bitcoin: Phơi bày rủi ro tài sản số

(VTC News) -

Dù là đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới, Bitcoin vẫn liên tục lắc lư dữ dội dưới những cú sốc mạnh, ngày càng phơi bày rõ mặt trái rủi ro của tài sản số.

Quỳnh Giang
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới