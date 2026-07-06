Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM dồn toàn lực cho 3 mục tiêu lớn của năm 2026

(VTC News) -

Nội dung trên được Bí thư Trần Lưu Quang đề cập trong bài phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 7 (mở rộng) sáng 6/7.

Tại đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang giao 7 nhiệm vụ cho UBND Thành phố và các sở, ngành nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng đã cam kết trong năm nay.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận Hội nghị ngày 6/7.

Ông yêu cầu các sở ngành thời gian tới trong báo cáo không ghi đã tổ chức bao nhiêu cuộc họp, ký được bao nhiêu văn bản, mà phải phải có công việc, có kết quả cụ thể.

Theo Bí thư Thành ủy, một số nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy nhanh gồm xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế; phát triển thành phố khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo tại khu vực Bình Dương; triển khai các dự án khoa học - công nghệ quy mô hàng tỷ USD, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu.

Đặc biệt, hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt kịp trình Quốc hội, với kỳ vọng có thể thông qua trong kỳ họp tháng 8 tới, tạo cơ chế thông thoáng cho TP.HCM phát triển.

Thành phố cũng sẽ áp dụng bộ chỉ số KPI để đánh giá hiệu suất công việc, áp dụng cho toàn địa bàn một cách thực chất, không còn định tính chung chung. Tất cả tập trung cho 3 mục tiêu cốt lõi: Đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố cũng lưu ý phát triển du lịch và kinh tế đêm để khai thác tối đa dư địa của ngành du lịch, đóng góp vào tăng trưởng. TP.HCM cần sớm nghiên cứu các phương án tổ chức kinh tế đêm hiệu quả, để tăng nguồn thu có giá trị.

Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, TP.HCM đang đứng trước một thể chế mở rộng và thông thoáng nhất từ trước đến nay, nhờ các Nghị quyết của Quốc hội, tạo tiền đề để khởi động nhiều dự án quan trọng.

Bộ máy chính quyền các cấp cũng vận hành tốt hơn, các chỉ đạo của Thành phố đã được thực thi quyết liệt, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, Thường trực Thành ủy đã có sự đổi mới trong điều hành, khi phân công các Phó Bí thư trực tiếp phụ trách, điều phối từng lĩnh vực cụ thể, nhằm tháo gỡ các vướng mắc thực thi.

TP.HCM không cứng nhắc dựa vào các tiêu chí diện tích, dân số mà thực hiện hết sức thận trọng, tính toán chi tiết, chọn phương án phù hợp với đặc thù của địa phương.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh, vốn FDI tiếp tục là động lực quan trọng của thành phố. Trong nửa đầu năm, TP.HCM đã thu hút vốn FDI hơn 7,5 tỷ USD, tăng đến 89,68% so với cùng kỳ.

Dự kiến trong quý III, con số này có thể đạt khoảng 10-12 tỷ USD. Tính lũy kế, TP.HCM hiện có 21.310 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn hơn 146,8 tỷ USD.

Nhiều dự án hạ tầng chiến lược liên tục được triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 520.000 tỷ đồng... Tuy nhiên, để đạt tăng trưởng 2 con số, tăng trưởng trong quý III của TP.HCM phải trên 11% và quý IV phải tăng xấp xỉ 12%.

Theo Giám đốc Sở Tài chính, mục tiêu tăng trưởng 2 con số phụ thuộc rất lớn vào khả năng huy động và giải ngân hiệu quả vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó FDI là một động lực quan trọng.

Theo kịch bản huy động vốn đầu tư năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội phấn đấu đạt 1.240.653 tỷ đồng; trong đó vốn FDI khoảng 263.597 tỷ đồng, chiếm 21,2%.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, Thành phố sẽ triển khai kế hoạch thi đua 150 ngày nỗ lực huy động nguồn lực đầu tư tư nhân và đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt. Thành phố phấn đấu hoàn thành 100% giải ngân đầu tư công, đây là "pháp lệnh". Đồng thời đầu tư tư nhân phải huy động bằng được con số đã xác định, để tăng trưởng 10%.