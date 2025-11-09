Bệnh suy giáp gia tăng, bác sĩ khuyến cáo

(VTC News) -

Ông N.T.C. (56 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), sống chung với bệnh lý tuyến giáp đã gần 10 năm nay. Đều đặn cứ 6 tháng, ông lại đến bệnh viện tái khám và nhận thuốc điều trị.

Tuy không ác tính nhưng căn bệnh ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và cuộc sống của ông C. Từ ngày điều trị bệnh, ông không thể vận động mạnh, chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút là đã hụt hơi, khó thở.

Theo thống kê, tỷ lệ mắc suy giáp có thể dao động từ 3 - 15% tùy từng khu vực. Riêng tại Ấn Độ, tỷ lệ này ở nhóm tuổi trung niên trung bình trên 10%.

Lối sống thiếu lành mạnh khiến số người ở thành thị mắc suy giáp ngày càng gia tăng.

Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc suy giáp hiện khoảng 4,6% dân số, nghĩa là cứ 100 người thì có hơn 4 người mắc bệnh. Đáng chú ý, số người mắc bệnh đang có xu hướng gia tăng, phân bố không đồng đều giữa các nhóm dân cư, tập trung nhiều hơn vào nhóm người sống ở thành thị.

Bác sĩ Lê Quang Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, nguyên nhân khiến người sống ở các đô thị lớn mắc bệnh nhiều hơn là do cuộc sống công nghiệp hiện đại khiến nhiều người ăn uống thất thường, thiếu vận động, thường xuyên căng thẳng và ngủ không đủ giấc.

Thói quen thức khuya, bỏ bữa, ăn thực phẩm chế biến sẵn khiến cơ thể thiếu hụt vi chất cần thiết để tuyến giáp hoạt động bình thường như i-ốt và kẽm.

“Ở thành thị, nhiều người quá bận rộn nên ít chú ý đến chế độ dinh dưỡng, tập luyện. Việc lười vận động, căng thẳng kéo dài hay ăn uống thiếu cân đối đều có thể tác động đến chức năng tuyến giáp. Chính vì vậy, các bệnh lý nội tiết như suy giáp hay cường giáp ngày càng gặp nhiều ở người trẻ tuổi sống ở thành phố”, bác sĩ Lê Quang Trí lý giải.

Ngoài ra, người lớn tuổi và phụ nữ cũng thuộc nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao. Theo bác sĩ, ở tuổi trên 60, tuyến giáp hoạt động kém dần, dễ gây rối loạn nội tiết. Với phụ nữ, sự thay đổi hormone, đặc biệt trong thời kỳ mang thai hoặc tiền mãn kinh, khiến nguy cơ mắc suy giáp cao hơn nam giới nhiều lần.

Các triệu chứng của suy giáp ở giai đoạn đầu không rõ rệt, bệnh thường diễn tiến âm thầm nên dễ bị bỏ qua. Người bệnh có thể gặp các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, buồn ngủ, giảm trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, da khô, tóc rụng, dễ tăng cân, kèm theo các vấn đề về tim mạch hoặc rối loạn sinh sản. Trong nhiều trường hợp, bệnh chỉ được phát hiện tình cờ khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc xét nghiệm hormone tuyến giáp.

Bác sĩ cho biết, suy giáp được chia thành hai dạng gồm: suy giáp lâm sàng thường có biểu hiện rõ rệt và suy giáp dưới lâm sàng là lúc bệnh chưa có triệu chứng cụ thể, chỉ phát hiện qua xét nghiệm. Dạng dưới lâm sàng chiếm tỷ lệ cao hơn, nên việc tầm soát định kỳ là cực kỳ quan trọng.

Hiện nay, khám sức khỏe và xét nghiệm hormone tuyến giáp hằng năm được khuyến khích, nhất là với người trên 40 tuổi, phụ nữ sau sinh, hoặc người sống tại khu vực đô thị có nhiều yếu tố nguy cơ.

Để phòng ngừa suy giáp, chuyên gia khuyến cáo, người dân duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ i-ốt, kẽm có trong muối i-ốt, hải sản, trứng, các loại hạt và ngũ cốc.

Bên cạnh đó, cần rèn luyện thể lực thường xuyên, ngủ đủ giấc và hạn chế căng thẳng để giúp cơ thể điều hòa nội tiết tốt hơn.