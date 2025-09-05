Bé trai chào đời nặng 6,2 kg

(VTC News) -

Tối 2/9, sản phụ 40 tuổi, trú tại Quảng Ninh nhập viện trong tình trạng chuyển dạ thai 41 tuần, lần sinh thứ 5, thai ngôi đầu, kích thước lớn và tiền sử tiểu đường thai kỳ.

Sau thăm khám, các bác sĩ khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, nhận định đây là ca có nguy cơ cao nên quyết định mổ lấy thai khẩn cấp. Ca phẫu thuật diễn ra trong đêm, em bé chào đời với cân nặng lên tới 6,2 kg - mức kỷ lục từ trước đến nay tại bệnh viện.

Ngay sau sinh, bé có dấu hiệu thở khò khè, tím nhẹ môi và đầu chi nên được chuyển sang khoa Nhi để theo dõi sát. Đến sáng 3/9, tình trạng của mẹ và bé ổn định. Hiện sức khỏe của trẻ tiếp tục cải thiện, đang được hỗ trợ tại khoa Nhi.

Em bé chào đời nặng 6,2kg.

Theo bác sĩ, trong thai kỳ, sản phụ được chẩn đoán tiểu đường thai kỳ nhưng không tuân thủ đầy đủ hướng dẫn chuyên khoa, dẫn tới thai nhi phát triển quá mức. Tình trạng này làm tăng nguy cơ biến chứng trong lúc sinh và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của trẻ.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Năm 2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh từng ghi nhận một ca sinh bé gái nặng 6,2 kg. Sản phụ nhập viện ở khi thai 39 tuần 4 ngày, trong tình trạng đau bụng chuyển dạ. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu do sản phụ có tiền sử mổ đẻ, thai lớn và kèm tiền sản giật.

Các chuyên gia sản khoa khuyến cáo, với thai to, sản phụ cần được theo dõi sát qua các lần khám định kỳ, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, hạn chế tinh bột và đường, tăng cường rau xanh và vận động phù hợp.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai cần tuân thủ điều trị nếu được chẩn đoán tiểu đường hoặc tăng huyết áp thai kỳ, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Trong trường hợp thai quá ngày dự sinh hoặc có dấu hiệu bất thường, cần đến bệnh viện để được xử lý kịp thời.