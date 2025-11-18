Đóng

Bầu Đức tung 'át chủ bài' sầu riêng: Xây dựng kho lạnh 20.000m² để bán trái vụ

(VTC News) -

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) triển khai chiến lược sầu riêng, đầu tư 1.600 ha tại Lào và kho lạnh 20.000m² để bán trái vụ.

QUỲNH TRANG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới