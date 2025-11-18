+
++
Bầu Đức tung 'át chủ bài' sầu riêng: Xây dựng kho lạnh 20.000m² để bán trái vụ
(VTC News) -
Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) triển khai chiến lược sầu riêng, đầu tư 1.600 ha tại Lào và kho lạnh 20.000m² để bán trái vụ.
QUỲNH TRANG
Tin mới
Miền Bắc mưa phùn, rét dưới 5 độ C: Cảnh báo mùa đông dị thường
13:21 18/11/2025
VTC NEWS TV
Ca mắc cúm mùa gia tăng, Bộ Y tế phát cảnh báo
13:17 18/11/2025
Tin tức
Nhiều nơi phía Đông tỉnh Gia Lai ngập hơn 1m, giao thông chia cắt
13:11 18/11/2025
Tin nhanh 24h
Công an An Giang truy nã kẻ thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn
13:03 18/11/2025
Pháp luật
Xâm nhập đường dây cò mồi: Bí mật phía sau những căn hộ thuê-mua Ecohome bị thu hồi hàng loạt
12:58 18/11/2025
VTC NEWS TV
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm tra 162 sản phẩm của Mailisa
12:53 18/11/2025
Tin tức
HLV Kim Sang-sik: Hy vọng Nguyễn Xuân Son có cơ hội ghi bàn
12:45 18/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Mikazuki Japanese Resorts&Spa khởi công khách sạn 15 tầng và khu biệt thự 14 căn
12:26 18/11/2025
Bất động sản
Cập nhật tỷ số U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc, giải Panda Cup 2025
12:26 18/11/2025
Bóng đá Việt Nam
100 người tìm kiếm tài xế xe đầu kéo vượt rào chắn bị lũ cuốn mất tích
12:18 18/11/2025
Tin nóng
Rõ lý do LĐBĐ Malaysia kháng án thất bại, FIFA tiết lộ 3 nghi phạm
12:11 18/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Giá vàng trong nước giảm gần 2 triệu đồng/lượng
12:08 18/11/2025
Tin giá vàng
TP.HCM khởi công hai gói thầu hơn 2.370 tỷ đồng cải tạo rạch Xuyên Tâm
11:52 18/11/2025
Đầu Tư
Mất sổ đỏ của 46 hộ dân ở Bắc Ninh, chính quyền lên tiếng?
11:49 18/11/2025
VTC NEWS TV
Ông Trần Trí Quang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long
11:49 18/11/2025
Chính trị
Sắp giải nghệ về chăm vợ, cao thủ Nhật Bản quyết phục thù ngôi sao muay Thái
11:47 18/11/2025
Võ Thuật
Giá USD 'chợ đen' áp sát 28.000 đồng/USD
11:36 18/11/2025
Tài chính
Nam chính phim dẫn đầu phòng vé: Cát-xê 1 tỷ, mệnh danh 'ông hoàng phim kinh dị'
11:32 18/11/2025
Sao Việt
Chuyên gia lo mức giảm trừ gia cảnh 15,5 triệu đồng/tháng sớm lỗi thời
11:30 18/11/2025
Tài chính
Gian nan 'cuộc chiến' pháp lý của quả phụ muốn sinh con với chồng quá cố
11:30 18/11/2025
Chuyện bốn phương
Ngày hội ghi dấu ấn 50 năm phát triển ngành Giáo dục TP.HCM
11:27 18/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Đà Nẵng
11:20 18/11/2025
Tin nhanh 24h
Tin không khí lạnh tăng cường từ chiều 18/11 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày
11:14 18/11/2025
Đời sống
Cơn đau đầu bất thường kéo cô gái 28 tuổi vào biến cố đột quỵ
10:46 18/11/2025
Tin tức
Ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
10:32 18/11/2025
Chính trị
Veloz Cross khuyến mại đến 100% thuế trước bạ và 1 năm bảo hiểm
10:30 18/11/2025
Xe
Ông Lê Văn Hẳn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
10:28 18/11/2025
Tin nhanh 24h
Chật vật trong mưa lạnh từ sáng sớm, người Hà Nội nhích từng mét đến công sở
10:27 18/11/2025
Tin nóng
Trung Quốc tạm dừng chiếu phim Nhật Bản
10:23 18/11/2025
Thời sự quốc tế
PepsiCo Foods Việt Nam phối hợp cùng GRAC mở rộng dự án 'Trạm Xanh'
10:15 18/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân