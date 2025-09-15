Bắt nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá

(VTC News) -

Viện KSND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

Trước đó, ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thức về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Văn Thức (SN 1969) trước khi giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá, ông là Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Ông Trần Văn Thức thời điểm trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: NLĐ)

Trước đó, nhiều giáo viên và Hiệu trưởng bị khởi tố liên quan công tác tuyển sinh vào lớp 10 tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Sai phạm trong công tác tuyển sinh xảy ra trong thời gian ông Trần Văn Thức làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

Gần đây nhất, đầu tháng 8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Vũ Ngọc Liêm (SN 1976, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc) và khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Tuyết (SN 1979, nguyên giáo viên Trường THPT Ngọc Lặc) về tội giả mạo trong công tác.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện tại Hội đồng thi trường THPT Ngọc Lặc, kỳ thi vào lớp 10, năm học 2024 – 2025 có bài thi của một thí sinh có điểm cao bất thường. Cụ thể, tổng điểm thi của thí sinh này khi nhân hệ số chỉ là 24,4 điểm nhưng kết quả công khai tại bảng ghi tên, ghi điểm lại là 39,4 điểm.

Căn cứ vào những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá xác định Vũ Ngọc Liêm với cương vị là Chủ tịch Hội đồng thi trường THPT Ngọc Lặc chỉ đạo Ngô Thị Tuyết tự ý nâng điểm và công khai danh sách của một thí sinh tại thị xã Bỉm Sơn (cũ).