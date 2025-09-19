Bất động sản ven biển Phú Yên tăng tốc phát triển

(VTC News) -

Sáp nhập mở cánh cửa mới cho du lịch liên vùng

Khi Phú Yên và Đắk Lắk về chung một tỉnh, vùng đất này không chỉ được mở rộng về địa giới mà còn được cộng hưởng về thế mạnh. Một bên là cao nguyên đại ngàn trù phú, một bên là biển xanh bao la, cả hai kết hợp để tạo ra hệ sinh thái du lịch - kinh tế chưa từng có.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk dài gần 117 km với tổng vốn hơn 29.000 tỷ đồng dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2027 - 2030. Tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Buôn Ma Thuột đến Tuy Hòa còn chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Sự thuận tiện này mở ra cơ hội cho hàng triệu cư dân Tây Nguyên được tiếp cận biển một cách dễ dàng, đồng thời giúp hàng hóa nông sản vùng cao nguyên đi ra cảng biển nhanh hơn, chi phí vận chuyển thấp hơn.

Song song, sân bay Tuy Hòa cũng đang được nghiên cứu nâng công suất lên 3 triệu lượt khách/năm vào 2030. Cảng Vũng Rô, quốc lộ ven biển và các tuyến quốc lộ kết nối xuyên vùng đang được đồng bộ hóa. Những hạ tầng chiến lược này đặt nền móng để Phú Yên - Đắk Lắk trở thành một cực tăng trưởng mới tại miền Trung - Tây Nguyên.

Lợi thế mới từ sự kết hợp "rừng - biển" tạo tiềm năng để du lịch Đắk Lắk phát triển mạnh mẽ.

Về du lịch, trong quý I/2025, tỉnh Đắk Lắk đón hơn 700.000 lượt du khách, tăng 81% so cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu lên đến 600 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước. Đặc biệt, trong dịp Quốc khánh, hơn 100.000 lượt khách đến tỉnh, doanh thu đạt khoảng 160 tỷ đồng. Nhiều khách lưu trú cạnh biển chứng kiến công suất phòng từ 80 - 100%.

Những con số này phản ánh nỗ lực kết nối hạ tầng, từ cải tạo quốc lộ đến xây dựng cao tốc kết nối Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa, đang bắt đầu phát huy hiệu quả. Ấn tượng hơn, với kế hoạch nâng công suất sân bay Tuy Hòa, cùng quy hoạch du lịch cộng đồng Tây Nguyên - Phú Yên, du khách ngày càng có thêm dòng chảy tự nhiên giữa hai vùng.

Cơ hội sinh lời cho vùng ven biển

Dòng khách từ Tây Nguyên xuống biển không ngừng tăng. Các dịp cao điểm lễ hội, lượng khách từ Buôn Ma Thuột và Gia Lai đổ về biển Tuy Hòa chiếm tỷ lệ lớn. Xu hướng này ngày càng rõ khi hạ tầng giao thông rút ngắn khoảng cách và nhu cầu “đi biển cuối tuần” của người dân cao nguyên gia tăng.

Với gần 2 triệu dân và mức chi tiêu du lịch ngày càng cao, Tây Nguyên được coi là thị trường nội địa dồi dào cho bất động sản ven biển. Đây là nhóm khách có nhu cầu kết hợp nghỉ dưỡng, mua sắm và trải nghiệm, tạo cơ hội khai thác cho các mô hình shop thương mại - dịch vụ - lưu trú tại Tuy Hòa.

Trong bối cảnh đó, Lynn Times Phú Yên nổi lên như một dự án tiêu biểu. Tọa lạc ngay phường Phú Yên - trung tâm mới của tỉnh, dự án sở hữu mặt tiền đại lộ Phan Chu Trinh rộng 42m, kế bên sông Đà Rằng và chỉ vài phút đến sân bay Tuy Hòa. Vị trí này giúp dự án trở thành điểm hội tụ của cả ba dòng khách: cư dân địa phương, khách du lịch biển và đặc biệt là dòng khách Tây Nguyên đổ xuống.

Hệ tiện ích nghỉ dưỡng - mua sắm - ẩm thực trong quần thể hứa hẹn đáp ứng xu hướng du lịch kết hợp trải nghiệm của khách Tây Nguyên và du khách khắp nơi.

Lynn Times Phú Yên được quy hoạch với mô hình shoptel thông minh: tầng một kinh doanh thương mại, các tầng trên dành cho lưu trú và căn hộ cao cấp. Kết hợp cùng hệ tiện ích đa dạng gồm công viên khoáng nóng, siêu bể bơi, bến du thuyền, sky bar, spa, khách sạn 5 sao, dự án mang đến trải nghiệm “all in one” - nơi vừa nghỉ dưỡng, vừa mua sắm, vừa giải trí.

Theo nhận định của các chuyên gia, giá trị Lynn Times Phú Yên sẽ tăng trưởng nhờ ba yếu tố: vị trí trung tâm của đô thị mới, khả năng đón trọn dòng khách Tây Nguyên - biển, và hệ tiện ích khép kín đẳng cấp. Với tiềm năng sinh lời kép từ kinh doanh và cho thuê, dự án được kỳ vọng trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản ven biển giai đoạn tới.

Sáp nhập Phú Yên – Đắk Lắk không chỉ thay đổi địa giới hành chính mà còn mở ra một “hành lang kinh tế” mới, nơi biển xanh gặp đại ngàn. Dòng khách từ Tây Nguyên xuống biển chính là động lực lớn nhất để thị trường bất động sản ven biển tăng tốc. Trong bức tranh ấy, Lynn Times Phú Yên trở thành dự án biểu tượng, đón đầu xu hướng, khẳng định sức hút của vùng ven biển Đắk Lắk trên bản đồ đầu tư Việt Nam.