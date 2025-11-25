Bắt cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Văn Lương, cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương về tội Nhận hối lộ.

Đây là diễn biến mới trong vụ "chạy" bệnh án tâm thần xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.

Dương Văn Lương, cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Theo kết quả điều tra ban đầu, một số cá nhân tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, trong đó có Dương Văn Lương tạo điều kiện để Bùi Thị Thanh Thủy - người đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh - được tự do ra ngoài, từ đó điều hành đường dây vận chuyển trái phép 60kg ma túy.

Khi đường dây bị triệt phá, Thủy khai nhận hoàn toàn không bị tâm thần như kết luận trước đó.

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Thủy đã móc nối với Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để “chạy” kết luận mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi, nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Theo cáo buộc, ông Lương (thời điểm đó là Phó Viện trưởng, bác sĩ, giám định viên) đã nhận 300 triệu đồng để làm sai lệch kết luận giám định.

Trước đó, Công an Hà Nội khởi tố 54 bị can trong vụ án về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án và Đánh bạc.

Trong đó, 35 người là cán bộ, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương, 2 bị can ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, 3 bị can thuộc Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần miền núi phía Bắc và 14 bị can khác.

Quá trình điều tra, Công an Hà Nội tạm giữ 2 ô tô, 1 xe máy điện; hơn 4,7 tỷ đồng, 4.500 USD; 5 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng; 1 sổ tiết kiệm trị giá hơn 55.000 USD; 8 sổ đỏ; các loại ma túy gồm; 8 đồng hồ, 60 điện thoại di động các loại...

Theo Công an Hà Nội, việc điều tra, xử lý các đối tượng trong vụ án đã kịp thời ngăn chặn được nhiều đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng lợi dụng việc bắt buộc chữa bệnh để trốn tránh trách nhiệm hình sự và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Qua kết quả điều tra, nhà chức trách xác định ý nghĩa lớn nhất trong việc này đó là đưa các đối tượng có hành vi phạm tội đã được kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng thực trạng bệnh, không khách quan phải chịu trách nhiệm và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi phạm tội do mình gây ra.

Thời gian tới, Công an Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng và xử lý triệt để vụ án, góp phần giữ gìn an ninh, bảm đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô.