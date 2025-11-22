Bắt cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Đỗ Hữu Tuấn

(VTC News) -

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Hữu Tuấn (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế) về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh này, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Mạnh Hùng (Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm); Vũ Huy Long (chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm).

Bị can Đỗ Hữu Tuấn, cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.

5 người khác bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Nguyễn Thị Thu Quỳnh (chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông), Nguyễn Thị Yến (Phó Chánh Văn phòng Cục An toàn thực phẩm), Phạm Hoàng Giang (chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm), Trần Thị Hồng Nhung (chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm) và Trần Thị Tuyết (chuyên viên Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm).

Các quyết định nêu trên là kết quả Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án hình sự Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty liên quan trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân liên quan.

Ngày 28/8, cơ quan điều tra khởi tố 10 bị can, trong đó bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga, Phó Trưởng phòng Trần Thị Thu Liễu và chuyên viên Nguyễn Thị Hải Hà về tội Nhận hối lộ.

Bước đầu, Bộ Công an xác định các bị can có nhiều sai phạm trong việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.