Bắt 2 nam sinh liên quan vụ học sinh lớp 12 ở Thanh Hoá bị đâm chết

(VTC News) -

Liên quan vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm chết, lãnh đạo trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Trọng Bảo Nam (học sinh lớp 11A9, trường THPT Đặng Thai Mai) để điều tra tội giết người.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng khởi tố, bắt tạm giam là Lê Anh Đức (học sinh lớp 12A8, trường THPT Đặng Thai Mai) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Cả hai bị can bị bắt liên quan vụ việc em Lê Quốc H. (học sinh lớp 12A8, trường THPT Đặng Thai Mai) bị sát hại ngày 17/10 vừa qua.

Hiện trường nơi nam sinh Lê Quốc H. bị bạn cùng trường dùng dao đâm chết. (Ảnh cắt từ clip)

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giờ học thể dục cùng ngày giữa H. và Nam xảy ra mâu thuẫn bộc phát. Sau khi tan học, Đức và H. chặn đường Nam trên đường đi học về, đồng thời dùng tay chân, mũ bảo hiểm tấn công Nam.

Trong lúc bị đánh, Nam rút dao bấm mang theo tấn công khiến H. bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

Theo lãnh đạo trường THPT Đặng Thai Mai, trước khi xảy ra vụ án mạng, các học sinh liên quan vụ việc đều có học lực đạt và hạnh kiểm khá, không thuộc diện học sinh cá biệt của trường. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phương (SN 2007, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc) về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cán bộ Viện kiểm sát và Cơ quan cảnh sát điều tra đang thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phương. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 11h25 ngày 24/9, tại bờ kè thuộc thôn Yên Lạc (xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) giữa Nguyễn Khâm M. (SN 2011, học sinh lớp 9 trường THCS Minh Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Văn Phương (học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên) xảy ra mâu thuẫn.

Phương dùng gậy gỗ đánh M. gây thương tích nặng. M. được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội từ ngày 18/10/2025. Tuy nhiên, đến ngày 30/10/2025, M. tử vong do vết thương quá nặng.

Kết luận giám định số 1258/KL-KTHS ngày 31/10/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định nguyên nhân M. tử vong là do chấn thương sọ não.