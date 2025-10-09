Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 mới nhất tháng 10

(VTC News) -

Lượt trận thứ ba của vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trong tháng 10/2025. Đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 lượt trận gặp Nepal. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik được chơi trên sân nhà trong cả 2 trận đấu này.

Sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ 2 tại bảng F với 3 điểm (1 chiến thắng, 1 thất bại). Nhà vô địch Đông Nam Á ở thế bất lợi so với Malaysia trong cuộc cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 (kém 3 điểm, thua 0-4 trong trận đối đầu trực tiếp).

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam

Ngày 9/10 - 19h30: Việt Nam vs Nepal.

Ngày 14/10 - 19h30: Nepal vs Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai tại bảng F sau 2 lượt trận.

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027

Bảng F

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Malaysia 2 6-0 6 2 Việt Nam 2 5-4 3 3 Lào 2 2-6 3 4 Nepal 2 1-4 0

Bảng A

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Tajikistan 2 3-2 4 2 Philippines 2 6-3 4 3 Timor Leste 2 1-1 3 4 Maldives 2 1-5 0

Bảng B

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Lebanon 2 5-0 4 2 Brunei 2 2-6 3 3 Yemen 2 0-0 2 4 Bhutan 2 1-2 1

Bảng C

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Singapore 2 2-1 4 2 Hong Kong 2 1-0 4 3 Bangladesh 2 1-2 1 4 Ấn Độ 2 0-1 1

Bảng D

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Turkmenistan 2 5-2 6 2 Thái Lan 2 2-3 3 3 Sri Lanka 2 3-2 3 4 Đài Loan (Trung Quốc) 2 2-5 0

Bảng E

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Syria 2 3-0 6 2 Myanmar 2 3-1 6 3 Afghanistan 2 1-3 0 4 Pakistan 2 0-3 0

Thể thức vòng loại Asian Cup 2027

Mỗi bảng đấu có 4 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt. Chỉ 6 đội đầu bảng giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Việc phân hạng ở các bảng đấu dựa vào số điểm giành được của các đội bóng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, chỉ tiêu được xét đến là thành tích đối đầu trực tiếp (số điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng tính trong các trận đấu giữa những đội bằng điểm với nhau).

Nếu áp dụng chỉ số thành tích đối đầu vẫn chưa phân hạng được, ban tổ chức sẽ so sánh đến hiệu số bàn thắng - bàn thua chung cuộc (tính tất cả các trận đấu).