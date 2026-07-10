Bảng giá iPhone 14 series cũ giữa 2026

(VTC News) -

Giá iPhone 14 series cũ giữa 2026 tham khảo

iPhone 14 series gồm 4 phiên bản chính: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Mỗi phiên bản có nhiều mức dung lượng, màu sắc và tình trạng khác nhau như cũ đẹp, trầy xước, xước cấn, đã kích hoạt hoặc đổi bảo hành. Vì vậy, giá iPhone 14 cũ có thể chênh lệch giữa các máy.

iPhone 14 cũ Từ khoảng 8.990.000 đồng iPhone 14 Plus cũ Từ khoảng 14.190.000 đồng iPhone 14 Pro cũ Từ Khoảng 15.990.000 đồng iPhone 14 Pro Max cũ Có thể lên đến khoảng 26.190.000 đồng

(Mức giá trên chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm giữa năm 2026. Giá thực tế có thể thay đổi theo dung lượng, màu sắc, ngoại hình, pin, bảo hành và khuyến mãi).

Nên chọn iPhone 14 cũ nào?

iPhone 14 cũ là lựa chọn dễ tiếp cận nhất trong series. Máy có kích thước vừa tay, hiệu năng ổn định và camera đủ tốt cho nhu cầu hàng ngày. Với người đang dùng iPhone 11, iPhone 12 hoặc Android tầm trung, iPhone 14 cũ có thể mang lại trải nghiệm nâng cấp rõ hơn.

Dù chưa có Dynamic Island và màn hình 120Hz, máy vẫn đáp ứng tốt nhu cầu nghe gọi, nhắn tin, lướt mạng xã hội, xem video, chụp ảnh và dùng ứng dụng ngân hàng.

iPhone 14 Plus cũ phù hợp với người thích màn hình lớn nhưng không nhất thiết cần camera tele hay tính năng cao cấp của dòng Pro. Máy có màn hình 6,7 inch, pin tốt và mức giá thường dễ tiếp cận hơn iPhone 14 Pro Max cũ. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người hay xem phim, đọc tài liệu, học online, làm việc trên điện thoại hoặc bán hàng online.

iPhone 14 Pro cũ phù hợp với người muốn trải nghiệm dòng Pro nhưng không thích máy quá lớn. So với iPhone 14 bản thường, máy có Dynamic Island, màn hình ProMotion 120Hz, camera tốt hơn và thiết kế cao cấp hơn. Máy phù hợp với người thường xuyên chụp ảnh, quay video, chỉnh sửa nội dung nhẹ hoặc cần một chiếc iPhone mạnh trong thân máy vừa tay.

iPhone 14 Pro Max cũ là phiên bản cao cấp nhất trong series. Máy phù hợp với người thích màn hình lớn, pin tốt, camera mạnh và trải nghiệm cao cấp. Với người làm nội dung, bán hàng online hoặc thường xuyên quay video, iPhone 14 Pro Max cũ vẫn đáng chú ý.

Vì sao giá iPhone 14 cũ chênh lệch?

Giá iPhone 14 cũ không chỉ phụ thuộc vào model. Cùng một phiên bản, giá vẫn có thể khác nhau do dung lượng bộ nhớ, màu sắc, ngoại hình, pin, nguồn gốc máy và chính sách bảo hành. Máy cũ đẹp thường có giá cao hơn máy trầy xước. Bản 256GB, 512GB hoặc 1TB cũng cao hơn bản 128GB.

Người mua không nên chỉ nhìn vào mức giá thấp nhất. Máy rẻ hơn nhưng pin yếu, màn hình từng thay, ngoại hình xuống cấp hoặc không có bảo hành rõ ràng có thể khiến chi phí sử dụng thực tế cao hơn. Ngược lại, máy giá nhỉnh hơn nhưng tình trạng tốt và bảo hành minh bạch sẽ đáng cân nhắc hơn.

Mua iPhone 14 series cũ cần lưu ý gì?

Khi mua iPhone 14 cũ, người dùng nên kiểm tra ngoại hình, màn hình, cảm ứng, Face ID, camera, loa, micro, sạc, Wi-Fi, Bluetooth, 5G và tình trạng pin. Ngoài ra, cần kiểm tra iCloud, nguồn gốc máy và hỏi rõ chính sách bảo hành.

Tại Điện Thoại Vui, các mẫu iPhone 14 series cũ được phân loại theo phiên bản, dung lượng và tình trạng máy để người dùng dễ chọn theo ngân sách. Người mua có thể kiểm tra sản phẩm trước khi nhận, tham khảo chính sách bảo hành và cập nhật giá theo từng thời điểm trên website.

Bảng giá iPhone 14 series cũ giữa 2026 cho thấy dòng máy này vẫn có nhiều lựa chọn cho từng nhu cầu. iPhone 14 cũ phù hợp với người dùng phổ thông, iPhone 14 Plus cũ dành cho người thích màn hình lớn và pin tốt, iPhone 14 Pro cũ hợp với người cần trải nghiệm cao cấp, còn iPhone 14 Pro Max cũ là lựa chọn cho người muốn màn lớn, camera mạnh và pin tốt nhất.