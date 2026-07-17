Toyota liên tục có xe góp mặt trong top bán chạy nửa đầu năm

(VTC News) -

Toyota Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với doanh số 36.669 xe (bao gồm Lexus), tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thương hiệu Toyota đóng góp 35.410 xe, còn Lexus đạt 1.259 xe.

Điểm đáng chú ý là nhiều mẫu xe chủ lực của hãng tiếp tục duy trì sức hút trên thị trường. Theo Toyota, Yaris Cross, Innova Cross và Veloz Cross đều nằm trong nhóm 10 mẫu xe sử dụng động cơ xăng bán chạy nhất Việt Nam trong 6 tháng đầu năm.

Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nửa đầu năm 2026. (Nguồn: VAMA)

Cụ thể, Yaris Cross dẫn đầu doanh số của Toyota với 8.146 xe bán ra. Xếp sau là Innova Cross đạt 5.623 xe và Veloz Cross đạt 5.097 xe. Đây cũng là ba mẫu xe đóng góp lớn nhất vào doanh số của hãng trong nửa đầu năm.

Yaris Cross tiếp tục khẳng định sức hút khi đứng đầu doanh số của Toyota. (Ảnh: TMV)

Theo Toyota, phiên bản Hilux ra mắt từ tháng 1/2026 nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khách hàng, lập kỷ lục doanh số 1.000 xe trong tháng 6 và trở thành mẫu bán tải bán chạy nhất phân khúc trong tháng.

Toyota Hilux bản Trailhunter thể hiện khả năng lội nước. (Ảnh: Hùng Cường)

Không chỉ duy trì sức tiêu thụ ở các dòng xe động cơ đốt trong, Toyota cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh ở mảng xe hybrid (HEV). Trong 6 tháng đầu năm, hãng bán được 7.081 xe hybrid, tăng 106% so với cùng kỳ năm 2025. Sau 6 năm có mặt tại Việt Nam, tổng doanh số xe hybrid của Toyota đã vượt 29.200 chiếc.

Theo doanh nghiệp, để thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, Toyota đã triển khai nhiều chính sách như điều chỉnh giá bán, gia hạn thời gian bảo hành, chương trình thu xe xăng đổi xe hybrid nhằm giảm chi phí sở hữu và khuyến khích khách hàng chuyển đổi sang phương tiện tiết kiệm nhiên liệu.

Song song với đó, hãng đang đầu tư 360 triệu USD để hiện đại hóa nhà máy và xây dựng dây chuyền sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu xanh hóa sản xuất và phổ cập công nghệ hybrid trên thị trường.

Innova Cross bản hybrid. (Ảnh: TMV)

Trong thời gian tới, Toyota dự kiến tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm khi giới thiệu Land Cruiser FJ - mẫu SUV cỡ nhỏ hướng tới khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu di chuyển trên nhiều điều kiện địa hình.

Ở mảng dịch vụ, Toyota cho biết đã phục vụ 994.123 lượt khách hàng trong 6 tháng đầu năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cũng mở thêm hai đại lý mới, nâng tổng số lên 88 đại lý và chi nhánh tại 31/34 tỉnh, thành phố, đồng thời đóng góp hơn 482 triệu USD vào ngân sách Nhà nước trong nửa đầu năm 2026.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Toyota tiếp tục triển khai nhiều chương trình cộng đồng như Giải thưởng Sáng kiến An toàn giao thông, Giải báo chí toàn quốc về an toàn giao thông, chương trình Toyota cùng em học An toàn giao thông cấp quốc gia tại Quảng Ninh, Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup và trao tặng trang thiết bị cùng xe đã qua sử dụng cho 24 trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Tính từ khi thành lập, tổng kinh phí Toyota dành cho các hoạt động xã hội đã vượt 32,8 triệu USD.

Khởi động Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026. (Ảnh: TMV)

Trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Phú Thọ triển khai chương trình hỗ trợ cải tiến, đào tạo và tư vấn xúc tiến sản xuất cho các doanh nghiệp địa phương nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô. Với những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho cộng đồng, Toyota Việt Nam lần thứ 22 liên tiếp nhận giải thưởng Rồng Vàng ở hạng mục "Doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng 2025-2026", đồng thời được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen.