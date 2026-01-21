Bắc Ninh đoạt 174 giải tại Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia

(VTC News) -

Chiều 19/1, Bộ GD&ĐT công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia năm học 2025 - 2026 (diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/12/2025).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh có 174/237 thí sinh dự thi đoạt giải, trong đó có 10 giải Nhất, 58 giải Nhì, 52 giải Ba và 54 giải Khuyến khích.

Ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tặng quà động viên các thí sinh.

Cụ thể, môn Toán có 20 giải (02 giải Nhất, 10 giải Nhì, 02 giải Ba, 06 giải Khuyến khích); môn Vật lí có 19 giải (01 giải Nhất, 8 giải Nhì, 05 giải Ba, 05 giải Khuyến khích); môn Hóa học có 19 giải (06 giải Nhì, 07 giải Ba, 06 giải Khuyến khích); môn Sinh học có 16 giải (02 giải Nhất, 06 giải Nhì, 07 giải Ba, 01 giải Khuyến khích).

Môn Tin học có 18 giải (01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 06 giải Ba, 06 giải Khuyến khích); môn Ngữ văn có 16 giải (07 giải Nhì, 05 giải Ba, 04 giải Khuyến khích); môn Lịch sử có 16 giải (01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 07 giải Ba, 03 giải Khuyến khích); môn Địa lí có 16 giải (02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba, 06 giải Khuyến khích).

Môn Tiếng Anh có 12 giải (01 giải Nhất, 06 giải Nhì, 04 giải Ba, 1 giải Khuyến khích); môn Tiếng Trung có 17 giải (02 giải Nhì, 02 giải Ba, 13 giải Khuyến khích); môn Tiếng Pháp có 4 giải (02 giải Ba, 02 giải Khuyến khích); môn Tiếng Nhật có 01 giải Khuyến khích.

Trong đó, 10 giải Nhất thuộc về các em: Đỗ Anh Đức (môn Toán), Thân Đức Chính (Sinh học), Lầu Khánh Huyền (Lịch sử) - học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang; Nguyễn Đức Hiển (Toán), Tạ Ngọc Minh (Vật lí), Đặng Tài Huy (Sinh học), Nguyễn Tá Quang Minh (Tin học), Ngô Quang Thắng (Địa lí), Trịnh Thị Trang (Địa lí), Nguyễn Mạnh Cường (Tiếng Anh) - học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh.

Các môn thi đều có học sinh đoạt giải. Trong đó có 1 thí sinh đạt giải Nhì môn Tin học là học sinh Trường THPT Sơn Động số 1, còn lại đều là học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang và Trường THPT Chuyên Bắc Ninh.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, sau khi có kết quả thi HSG quốc gia, Bắc Ninh có 15 học sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 năm học 2025-2026. Trong đó, có 01 học sinh đặc cách vào vòng 2 là em Trương Thanh Xuân, Huy chương Đồng Olympic toán quốc tế năm học 2024-2025 và 14 em đủ điều kiện qua kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2025-2026 với các môn: Toán 4, Vật lí 5, Sinh học 4, Tin học 1.