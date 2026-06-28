Ảnh vệ tinh cho thấy mức độ tàn phá nặng nề do động đất ở Macuto, Venezuela

(VTC News) -

Hình ảnh vệ tinh chụp trước và sau trận động đất cho thấy mức độ tàn phá ở Macuto, một thành phố ven biển thuộc bang La Guaira, Venezuela bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong loạt ảnh đầu tiên được Planet Labs công bố, người ta có thể thấy đống đổ nát của Khách sạn Eduard - một trong những khách sạn lớn của khu vực nằm cạnh bờ biển.

Thị trấn ven biển Macuto (Venezuela), trước và sau trận động đất. (Ảnh: Planet Labs PBC)

Theo chính quyền Venezuela, công nhân đã khôi phục được 60% nguồn cung cấp điện tại bang La Guaira, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cũng thông báo về việc khôi phục điện tại khu vực này vào sáng sớm 27/6 trong video do Bộ Truyền thông phát hành. Bà Rodríguez nói thêm chính phủ có thể khôi phục thêm mạng lưới truyền tải điện khi công nhân sửa chữa xong cơ sở hạ tầng bị hư hại ở vùng núi La Guaira.

Người phụ nữ khóc bên cạnh những tòa nhà bị hư hại ở La Guaira. (Ảnh: AP)

Công nhân đang tìm kiếm bên trong tòa nhà bị sập ở thành phố Catia La Mar. (Ảnh: AP)

La Guaira là bang nằm trên bờ biển phía bắc Venezuela, nổi tiếng với những địa điểm du lịch và khu nghỉ dưỡng. Hiện khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề hơn những khu vực khác của đất nước bởi hai trận động đất hồi đầu tuần này. Chính phủ tuyên bố bang này là vùng thảm họa vào 25/6.

Những tòa nhà bị hư hại do động đất ở thành phố Catia La Mar. (Ảnh: AP)

Người dân Venezuela đang trải qua thời gian chờ đợi đầy đau khổ để nhận được tin tức về người thân yêu và ở một số cộng đồng, chính người dân đang dẫn đầu công tác tìm kiếm trong đống đổ nát.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ đã làm việc nhiều giờ liền trong cuộc chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót còn lại sau trận động đất kinh hoàng này.