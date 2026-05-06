Ấn Độ bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Ấn Độ. (Nguồn: Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam)

Đúng 9h, đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới cổng Phủ Tổng thống, được đội kỵ binh danh dự ra đón và hộ tống vào khu vực lễ đài. Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi ra tận cửa xe đón, chào mừng và cùng bước trên thảm đỏ tiến về lễ đài.

Tại đây, Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, nghi thức 21 loạt đại bác được cử hành, đồng thời quốc thiều Việt Nam và Ấn Độ được cử lên.

Tiếp đó, Đội trưởng Đội Danh dự Quân đội Ấn Độ mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Sau nghi thức duyệt đội, lãnh đạo hai bên giới thiệu thành phần đoàn cấp cao tham dự lễ đón.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Mahatma Gandhi. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành một phút tưởng niệm, ký sổ lưu niệm và tặng quà lưu niệm.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở New Delhi.

Theo chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi sẽ tiến hành hội đàm nhằm trao đổi các nội dung hợp tác giữa hai nước.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ diễn ra khi Việt Nam vừa kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Ấn Độ - nước bạn bè thân thiết và Đối tác chiến lược toàn diện.

Ấn Độ là một trong 3 quốc gia đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong 10 năm qua, quan hệ hai nước đã phát triển ngày càng sâu rộng nhưng vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Trong bối cảnh cả Ấn Độ và Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và tình hình thế giới, khu vực có nhiều chuyển biến sâu sắc, đây là cơ hội để hai nước thắt chặt quan hệ hơn nữa, cùng định hình hợp tác trong giai đoạn mới; cũng là cơ hội để tăng cường kết nối toàn diện giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, giữa các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó có các công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp, các trung tâm đổi mới sáng tạo...