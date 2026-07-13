Á hậu Việt vừa được thăng quân hàm Thượng úy ở tuổi 23

Trong dịp kỷ niệm 1 năm có danh hiệu, Châu Anh thừa nhận may mắn khi được trao cơ hội để học hỏi, trưởng thành và dùng tiếng nói của mình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng.