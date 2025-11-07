5 loại thực phẩm ăn thường xuyên giúp tăng tuổi thọ

(VTC News) -

Đậu

Đậu và các loại đậu là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống. Chúng giàu protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang tin sức khoẻ Health cho biết, đậu có chỉ số đường huyết (GI) thấp, không gây tăng đột biến lượng đường trong máu, cung cấp năng lượng bền vững và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Đậu cũng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tiêu hóa nhờ chứa chất xơ hòa tan, làm chậm quá trình tiêu hóa và hỗ trợ các vi khuẩn có lợi trong ruột. Điều này giúp cơ thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn. Nó cũng liên kết với acid mật trong đường tiêu hóa và giúp giảm mức cholesterol trong máu, hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Đậu còn giàu chất chống oxy hóa và giúp chống lại stress oxy hóa (sự mất cân bằng của các gốc tự do không có đủ chất chống oxy hóa để trung hòa chúng), có thể dẫn đến tình trạng viêm và nhiều bệnh mạn tính.

Rau lá xanh

Rau lá xanh (ví dụ, rau bina, cải xoăn, cải Thụy Sĩ) là thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất. Nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa các loại rau giàu dinh dưỡng này với việc cải thiện tình trạng viêm, khả năng miễn dịch và sức khỏe tim mạch.

Thêm rau lá xanh vào chế độ ăn uống cân bằng, như nhiều người sống đến trăm tuổi vẫn làm, cũng có thể hỗ trợ sức khỏe nhận thức. Rau lá xanh chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất bảo vệ não khác như lutein, folate và beta-carotene. Các hợp chất này giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức liên quan đến lão hóa.

Khoai lang và các loại đậu là những thực phẩm tốt cho sức khoẻ.

Sô cô la đen

Sô cô la đen có thể làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ nhờ chất polyphenol chống oxy hóa. Hơn nữa, đây là loại thực phẩm còn giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Ngoài ra, sô cô la đen chứa nhiều chất chống oxy hóa.

Theo các nghiên cứu khoa học, sô cô la đen cũng rất tốt cho não vì chúng giúp thúc đẩy tính dẻo dai của hệ thần kinh, tức là khả năng hình thành các kết nối mới của não bộ. Do đó, sô cô la đen sẽ giúp cải thiện trí nhớ và tâm trạng tốt.

Dầu ô liu chất lượng cao

Dầu ô liu ép lạnh rất giàu axit béo không bão hòa, chất chống oxy hóa và polyphenol. Đây là những chất tốt cho sức khỏe thường được tìm thấy trong vỏ trái cây và rau quả. Ngoài ra, chiết xuất lá ô liu là oleuropein có tác dụng chống viêm và chống ung thư. Chỉ cần dùng nửa thìa cà phê ô liu mỗi ngày là đủ để dầu ô liu phát huy tác dụng và giúp tăng cường tuổi thọ

Khoai lang

Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng, ăn khoai lang thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và kéo dài tuổi thọ.

Báo Lao động dẫn lời Tiến sĩ David Katz, chuyên gia dinh dưỡng và Giám đốc Viện Nghiên cứu Y học Dự phòng Yale-Griffin (Mỹ) cho biết, “khoai lang chứa lượng lớn chất chống oxy hóa như beta-carotene, polyphenol và vitamin C, những hợp chất giúp trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa tế bào và giảm nguy cơ ung thư".

Ông cho biết thêm, các vùng có tuổi thọ cao trên thế giới như Okinawa (Nhật Bản) hay Nicoya (Costa Rica) đều có khoai lang trong chế độ ăn hằng ngày.

Không chỉ giàu chất chống oxy hóa, khoai lang còn là nguồn tinh bột tốt, giúp ổn định đường huyết nhờ chỉ số đường thấp (GI thấp). Chất xơ trong khoai lang thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh, đồng thời hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch và tuổi thọ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), duy trì lượng chất xơ từ 25–30 g mỗi ngày có thể giúp giảm 30% nguy cơ tử vong sớm do tim mạch. Một củ khoai lang cỡ vừa đã cung cấp gần 15% lượng chất xơ khuyến nghị này.

Các bác sĩ khuyên nên ăn khoai lang luộc hoặc hấp, tránh chiên rán để giữ trọn dưỡng chất và không làm tăng chất béo xấu. Thời điểm lý tưởng là buổi sáng hoặc trưa, khi cơ thể cần nhiều năng lượng.