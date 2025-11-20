(VTC News) -

Việc lựa chọn thực phẩm cho bữa sáng luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người, bởi đây là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Hầu hết mọi người đều nhịn ăn từ 10 đến 12 giờ từ bữa tối đến sáng hôm sau, vì vậy bữa sáng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho cơ thể bắt đầu một ngày mới.

Việc lựa chọn thực phẩm cho bữa sáng luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người (Ảnh: Shutterstock)

Theo Healthline, dưới đây là 4 thực phẩm ăn sáng lành mạnh, tốt cho sức khoẻ tổng thể của bạn.

Trứng

Trứng là nguồn cung cấp protein dồi dào, rất quan trọng cho sự phát triển và duy trì cơ bắp, đồng thời giúp bạn cảm thấy no lâu. Một nghiên cứu năm 2020 cho thấy, những người ăn sáng với trứng và bánh mì nướng (nhiều protein) sẽ ít đói và ăn ít calo hơn vào cuối ngày so với những người ăn sáng với ngũ cốc (ít protein hơn).

Bên cạnh protein, trứng còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng khác như lutein và zeaxanthin, choline, vitamin A, vitamin B (bao gồm folate), cùng sắt, canxi và các khoáng chất thiết yếu, giúp cung cấp năng lượng và hỗ trợ sức khỏe toàn diện.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp được làm bằng cách loại bỏ váng sữa và các chất lỏng khác từ sữa đông, tạo ra sản phẩm mịn giàu protein nhưng ít calo (150g cung cấp 15g protein và 92 calo). Nó cũng chứa canxi, vitamin B12, kẽm, kali, phốt pho, probiotic hỗ trợ tiêu hóa. Để tăng lợi ích dinh dưỡng, bạn có thể ăn kèm cùng quả mọng, trái cây, yến mạch hoặc các loại hạt.

Yến mạch

Yến mạch là loại ngũ cốc nguyên hạt chứa nguồn chất xơ dồi dào, đặc biệt là beta glucan và có nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Mỗi cốc yến mạch khô (81 g) chứa khoảng 10 g protein.

Để tăng lượng protein, bạn có thể nấu yến mạch với sữa thay vì nước, trộn thêm bột protein hoặc ăn kèm với trứng. Ăn thực phẩm này vào bữa sáng giúp no lâu và giảm cảm giác thèm ăn giữa buổi sáng.

Hạt chia

Hạt chia được biết đến như một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, chứa đầy đủ khoáng chất, protein và chất xơ hữu cơ tốt cho sức khỏe. Loại hạt này là nguồn chất xơ hòa tan tuyệt vời, giúp hấp thụ nước, làm tăng khối lượng thức ăn trong đường tiêu hóa và kéo dài cảm giác no.

Ngoài ra, hạt chia còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm cholesterol và ngăn ngừa viêm. Dù nó không nhiều protein, nhưng khi kết hợp với sữa chua Hy Lạp, phô mai tươi hay sinh tố protein, lượng protein trong bữa ăn sẽ được cải thiện đáng kể.