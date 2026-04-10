3 dấu hiệu cảnh báo cao huyết áp mà bạn dễ bỏ qua

Huyết áp cao thường không có triệu chứng rõ ràng, nhưng cơ thể vẫn có những dấu hiệu cảnh báo mà bạn có thể nhận biết. Ngoài các triệu chứng phổ biến như đau đầu, còn tồn tại một số dấu hiệu ít được biết đến nhưng quan trọng, đặc biệt ở người có nguy cơ cao.

Huyết áp cao được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" vì không biểu hiện triệu chứng rõ ràng cho đến khi nguy hiểm đến sức khỏe (Ảnh: Shutterstock)

Nhận biết sớm những dấu hiệu này giúp bạn can thiệp kịp thời, thay đổi lối sống và tránh các biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ hay đau tim. Theo trang Times of India, dưới đây là một số triệu chứng ít người để ý.

Sưng mắt cá chân

Huyết áp cao khiến tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu, và theo thời gian, áp lực này có thể làm cơ tim dày lên, giảm hiệu quả bơm máu. Điều này khiến dịch có thể tích tụ ở mắt cá chân, gây sưng.

Ngồi gác chân cao có thể tạm thời giúp giảm sưng bằng cách hỗ trợ tuần hoàn máu, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời. Sưng mắt cá chân có thể là dấu hiệu của tăng huyết áp hoặc các vấn đề tim mạch cần được bác sĩ đánh giá và điều trị phù hợp.

Đi tiểu thường xuyên

Đi tiểu nhiều, đặc biệt vào ban đêm, có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe, chẳng hạn như tăng huyết áp hoặc tiểu đường. Ở người bị huyết áp cao, cơ thể khó đào thải lượng muối dư thừa trong ngày, và thận thường bài tiết phần muối này vào ban đêm, dẫn đến tần suất đi tiểu tăng. Nếu triệu chứng kéo dài, nên tham khảo bác sĩ để được đánh giá chính xác.

Chóng mặt

Người có huyết áp cao đôi khi cảm thấy chóng mặt hoặc choáng váng. Tình trạng này có thể liên quan đến sự thay đổi lưu lượng máu lên não.

Khi cảm thấy chóng mặt, nên ngồi hoặc nằm ở tư thế thoải mái để giảm nguy cơ té ngã hoặc chấn thương. Nếu triệu chứng xảy ra thường xuyên, hãy tham khảo bác sĩ để được đánh giá chính xác.

Nếu bạn nhận thấy những triệu chứng này kéo dài hoặc thường xuyên, hãy đến cơ sở y tế để được bác sĩ kiểm tra và đánh giá chính xác, nhằm phòng ngừa các biến chứng nghiêm trọng liên quan đến huyết áp cao.