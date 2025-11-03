18 thỏa thuận hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch được ký tại Hội chợ mùa Thu

(VTC News) -

Ngày 3/11, trong khuôn khổ Hội chợ mùa Thu Lần thứ Nhất - năm 2025, "Lễ ký kết hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch'' đã được tổ chức.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược với 18 thỏa thuận được ký kết giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, tập trung vào ba lĩnh vực chiến lược trong giai đoạn 2025 - 2027.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL cùng đại diện các đơn vị tham gia lễ ký kết.

Sự phối hợp toàn diện này thể hiện cam kết mạnh mẽ của khối cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và toàn bộ các đối tác trong việc xây dựng môi trường số lành mạnh và bền vững.

Đồng thời, thúc đẩy phát triển đa dạng các lĩnh vực của thời đại số như văn hóa số, đào tạo số, thể thao điện tử, và công nghiệp sáng tạo. Đây cũng là bước đi then chốt để hiện thực hóa mục tiêu lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam bằng sức mạnh truyền thông số.

Trong lĩnh vực phát triển nội dung và quảng bá Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên nền tảng số, Tổng Công ty VTC và các đơn trực thuộc đã ký kết hợp tác cùng Cục Bản quyền Tác giả, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Đại học Andrews (Mỹ).

Đại diện VTC Online ký kết hợp tác cùng Trung Tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

Các thỏa thuận tập trung vào phát triển ứng dụng công nghệ, truyền thông số để quảng bá Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời bảo vệ bản quyền trên nền tảng số trong giai đoạn 2025 - 2027.

Trong lĩnh vực Quyền Tác giả, Quyền liên quan, các đơn vị đã ký kết thỏa thuận tập trung vào phát triển hạ tầng công nghệ và cơ chế quản lý, thu phí bản quyền và các dịch vụ thuộc ngành công nghiệp bản quyền.

Trung tâm Bảo vệ bản quyền Việt Nam ký kết hợp tác cùng TikTok Việt Nam trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan.

Trung tâm Bảo vệ bản quyền Việt Nam và TikTok Việt Nam đã ký kết quảng bá, thúc đẩy phát triển công nghiệp và bảo vệ bản quyền trên nền tảng Tik Tok với cam kết tăng lượng tiếp cận đến 1 tỷ lượt xem các nội dung liên quan.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã ký kết hợp tác cùng Công ty TNHH Điện ảnh Truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông và Đầu tư Du lịch Đại Việt liên quan đến việc phát triển và vận hành hạ tầng nền tảng đặt vé xem phim online, cung cấp dịch vụ chiếu phim cho học sinh và giáo viên.

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ký kết các thỏa thuận hợp tác về phát triển và vận hành hạ tầng nền tảng đặt vé xem phim online; cung cấp dịch vụ chiếu phim cho học sinh và giáo viên.

Đơn vị này cũng ký kết hợp tác Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hùng Vương về cung cấp dịch vụ chiếu phim cho học sinh và giáo viên.

Tập đoàn Beta Group ký kết hợp tác cùng Công ty TNHH Điện ảnh Truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần BEAT Việt Nam (BEAT Network) để phát triển và vận hành hạ tầng nền tảng đặt vé xem phim online và hợp tác cung cấp trang thiết bị phòng chiếu (màn led, loa âm thanh...).

Bộ Công Thương đã có tờ trình báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - năm 2025. Theo đó, hội chợ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, tổng diện tích 130.000 m2, quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Quy mô và lượng khách tham quan vượt xa các kỳ hội chợ trước, thể hiện sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt và niềm tin của người tiêu dùng vào hàng hóa trong nước.

Hoạt động giao thương, mua bán diễn ra sôi động, doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày, tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỷ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỷ đồng, riêng khu địa phương đạt gần 500 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy Hội chợ không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là “sàn giao dịch thực chất”, giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng chuỗi cung ứng và phát triển thị trường xuất khẩu.

Lễ bế mạc hội chợ sẽ diễn ra tối 3/11/2025.