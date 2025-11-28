1 ngày sau hoả hoạn, tàn lửa vẫn âm ỉ ở công ty bỉm Bắc Ninh

Video: Lực lượng chức năng bơm nước dập tàn đám cháy.
Lúc 19h ngày 27/11, hỏa hoạn xảy ra ở xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Đại Phát, khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh đưa 17 xe cứu hỏa cùng 110 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Đơn vị còn huy động thêm 10 xe chữa cháy của lực lượng chuyên ngành trong các khu công nghiệp và 2 máy xúc.
Đến gần 22h cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.
Do vật liệu cháy chủ yếu là bông, bỉm, giấy, nhựa, lửa vẫn âm ỉ nên công tác dập tàn tiếp tục được triển khai vào hôm sau (28/11).
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, đến 15h ngày 28/11, tàn lửa vẫn cháy vẫn âm ỉ.
Lực lượng chức năng bơm nước dập tàn, ngăn nguy cơ bùng phát cháy trở lại.
Toàn bộ nhà xưởng sập hoàn toàn.
Hàng trăm tấn nguyên liệu cũng bị thiêu rụi.
Nguyên liệu (giấy) và thành phẩm (bỉm) nằm ngổn ngang, vương vãi.
Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau vụ việc, Công an tỉnh đã cử các lực lượng phối hợp với doanh nghiệp điều tra, làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại về tài sản.