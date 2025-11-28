1 ngày sau hoả hoạn, tàn lửa vẫn âm ỉ ở công ty bỉm Bắc Ninh

Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau vụ việc, Công an tỉnh đã cử các lực lượng phối hợp với doanh nghiệp điều tra, làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại về tài sản.