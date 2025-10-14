Zeno Digital và bài toán quảng cáo trực tuyến: Cơ hội đi kèm rủi ro

(VTC News) -

Thị trường quảng cáo online – cơ hội lớn nhưng nhiều cạm bẫy

Trong vài năm trở lại đây, quảng cáo trực tuyến đã trở thành công cụ quen thuộc của các doanh nghiệp, từ tập đoàn lớn đến cửa hàng nhỏ lẻ. Với ưu điểm nhắm đúng đối tượng, đo lường hiệu quả nhanh chóng và chi phí linh hoạt, quảng cáo online được xem như “đòn bẩy” giúp nhiều thương hiệu bứt phá doanh thu.

Quảng cáo trực tuyến bùng nổ, trở thành xu hướng tất yếu của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm rủi ro. Không ít nhà bán hàng rơi vào tình trạng “đốt tiền” cho quảng cáo mà không thu lại được kết quả như mong đợi. Nguyên nhân thường đến từ việc thiếu chiến lược, chưa hiểu rõ hành vi khách hàng, hoặc chưa tối ưu được nội dung và kênh truyền thông phù hợp.

Zeno Digital và góc nhìn từ thực tiễn

Theo ông Tống Quang Chiểu – CEO Zeno Digital, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực digital marketing, thực trạng này diễn ra khá phổ biến, đặc biệt ở nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

CEO Tống Quang Chiểu chia sẻ về những sai lầm phổ biến của nhà bán hàng khi triển khai quảng cáo online.

“Nhiều chủ shop nghĩ rằng chỉ cần chạy quảng cáo là sẽ có đơn hàng. Nhưng thực tế, quảng cáo chỉ hiệu quả khi nó là một phần trong chiến lược tổng thể: từ sản phẩm, vận hành đến chăm sóc khách hàng. Nếu thiếu sự chuẩn bị, việc quảng cáo chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ”, anh chia sẻ.

Từ góc nhìn thực tế, bài toán không nằm ở việc có nên chạy quảng cáo hay không, mà là chạy thế nào cho hiệu quả và bền vững. Điều này đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức marketing, dữ liệu thị trường và kinh nghiệm triển khai.

Khác biệt giữa quảng cáo đơn lẻ và chiến lược bài bản

Zeno Digital – với vai trò là một trong những đối tác được TikTok Shop vinh danh hàng đầu – cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa việc chạy quảng cáo đơn lẻ và triển khai chiến lược toàn diện.

Theo anh Chiểu, doanh nghiệp cần xác định mục tiêu rõ ràng, phân bổ ngân sách hợp lý và thường xuyên theo dõi dữ liệu để tối ưu. “Chúng tôi từng chứng kiến nhiều cửa hàng nhỏ tăng trưởng gấp 2–3 lần doanh thu chỉ nhờ thay đổi cách tiếp cận. Không phải bỏ thêm quá nhiều tiền, mà là biết sử dụng ngân sách đúng chỗ”, anh nói.

Hướng đi nào cho nhà bán hàng?

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhà bán hàng cần tỉnh táo khi tham gia vào “cuộc chơi” quảng cáo trực tuyến. Thay vì chạy theo phong trào, việc trang bị kiến thức cơ bản, học hỏi từ những điển hình thành công, và dám thử nghiệm – rút kinh nghiệm từ chính dữ liệu của mình – sẽ là bước đi an toàn và bền vững hơn.

Quảng cáo online chỉ thực sự hiệu quả khi gắn liền với chiến lược phát triển dài hạn.

Như chia sẻ của đại diện Zeno Digital: “Quảng cáo không phải chiếc đũa thần có thể biến mọi thứ thành vàng. Nó chỉ phát huy tác dụng khi đi cùng chiến lược phù hợp và một tư duy kinh doanh dài hạn”.

Quảng cáo trực tuyến rõ ràng là xu thế tất yếu trong nền kinh tế số, mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Câu chuyện không chỉ là “chi nhiều tiền hơn” mà là chi thông minh hơn, xây dựng được chiến lược dài hạn thay vì giải pháp ngắn hạn. Khi doanh nghiệp và nhà bán hàng nhìn nhận đúng bản chất, quảng cáo mới thực sự trở thành công cụ thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

