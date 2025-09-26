Xem trực tiếp Hà Nội đấu với Thanh Hóa, vòng 5 V.League 2025-2026 trên kênh nào?

(VTC News) -

Hà Nội đấu với Thanh Hóa là trận đấu sớm nhất vòng 5 giải V.League 2025-2026. Trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 26/9, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn) và TV360. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu Hà Nội vs Thanh Hóa.

Cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5 V.League là màn so tài giữa 2 đội bóng đang trong cơn khủng hoảng. Hà Nội FC và Đông Á Thanh Hóa đều chưa giành được chiến thắng nào sau 4 vòng đấu đầu tiên của mùa giải.

Trận Hà Nội đấu với Thanh Hóa được phát trực tiếp trên FPT Play.

Hà Nội FC bước vào vòng 5 với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đội bóng Thủ đô là câu lạc bộ đầu tiên thay huấn luyện viên trưởng ở V.League 2025-2026. Tuy nhiên, việc chia tay huấn luyện viên Makoto Teguramori chưa tạo ra hiệu ứng tích cực ngay.

Cựu vô địch V.League vẫn còn nhiều vấn đề nan giải về mặt chuyên môn. Khi Nguyễn Văn Quyết không còn đủ sự bền Bỉ ở tuổi 34, dàn nội binh của đội bóng Thủ đô cho thấy sự đi xuống rõ rệt. Hà Nội FC những năm gần đây không trình làng những ngôi sao mới. Trong khi đó, chất lượng ngoại binh vẫn là dấu hỏi.

Câu lạc bộ Thanh Hóa đang thi đấu bằng tinh thần quyết tâm trong bối cảnh trục trặc bên ngoài sân cỏ. Đội bóng xứ Thanh chơi không tồi dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Choi Won-kwon. Tuy nhiên, thành tích của họ lại không được như mong đợi.

CLB Thanh Hóa - đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng - có thể tổ chức tấn công rất tốt và tạo ra cơ hội. Tuy nhiên, khả năng tận dụng thời cơ là điểm yếu của đội bóng này trong khi hàng thủ chưa tạo ra sự ổn định. Nếu không có sự cải thiện, khả năng đội bóng xứ Thanh có điểm trước Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy không cao.