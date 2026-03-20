Xe tải tông liên hoàn 3 xe máy ở Ninh Bình, hai phụ nữ tử vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng 20/3 tại khu vực nút giao trên tuyến Quốc lộ 10 (địa bàn phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình) khiến 2 người thiệt mạng tại chỗ, một người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 10, Ninh Bình.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Thiên Trường, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h25 cùng ngày, tại đoạn Km102+200 – khu vực giao giữa Quốc lộ 10 với tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp Mỹ Trung và đường Paster (lối vào Bệnh viện Đa khoa Nam Định).

Thời điểm này, ô tô tải chạy theo hướng từ Hưng Yên đi Ninh Bình va chạm với hai xe máy và một xe máy điện đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm liên hoàn khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng, các nạn nhân văng ra khỏi xe.

Hai phụ nữ tử vong tại chỗ, một người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó ít ngày, tại Thái Nguyên cũng xảy ra vụ tai nạn liên quan đến xe tải trọng tải lớn. Cụ thể, sáng 18/3, trên tuyến đường nối Quốc lộ 37 với đường tỉnh 269B, một xe tải chở đất đã đâm mạnh vào phía sau ô tô 24 chỗ đang dừng đón học sinh. Cú tông khiến xe chở học sinh bị đẩy đi khoảng 30-40m, nhiều em bị xây xát và phải nhập viện kiểm tra. Thời điểm xảy ra tai nạn là giờ cao điểm buổi sáng, khi lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt có nhiều xe tải lưu thông cùng các phương tiện cá nhân và xe đưa đón học sinh.

Theo khuyến cáo của lực lượng cảnh sát giao thông, người điều khiển phương tiện, đặc biệt là tài xế xe tải, cần giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, nhất là khi di chuyển trong đô thị hoặc khu đông dân cư. Tài xế cần làm chủ tốc độ, chú ý quan sát tại các điểm giao cắt, khu vực có xe dừng đỗ; tuyệt đối không sử dụng điện thoại, tránh tình trạng mất tập trung khi lái xe.