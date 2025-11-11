Xe tải mất phanh chở 3 người lao xuống dốc Cun

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 11/11, ô tô tải biển kiểm soát 26C-144.3X chở hàng (vỏ keo) do anh Quách Văn T. (40 tuổi, trú tại Ninh Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng Sơn La – Hà Nội.

Khi đến Km78+700 (quốc lộ 6), đoạn qua dốc Cun thuộc địa phận phường Thống Nhất (Phú Thọ) đã bị mất phanh, lao vào taluy dương, khiến đầu xe bị biến dạng, lật nghiêng.

Công an tỉnh Phú Thọ kịp thời cứu người mắc kẹt trong xe tải gặp nạn trên dốc Cun. (Ảnh: Công an Phú Thọ)

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người. Lái xe và chủ hàng may mắn thoát ra ngoài, còn một người ngồi ghế phụ bị mắc kẹt trong cabin.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ. Sau khoảng 20 phút, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nạn nhân mắc kẹt trong cabin.