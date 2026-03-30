Xe máy tràn vào ngõ tìm lối thoát, giao thông hỗn loạn sau khi cấm cầu Long Biên

Từ 28/3, Hà Nội cấm toàn bộ xe lưu thông hai chiều qua cầu Long Biên trong 2 tháng để phục vụ sửa chữa.
Việc này khiến lưu lượng xe dồn sang các cây cầu khác bắc qua sông Hồng, trong đó cầu Chương Dương là hướng di chuyển chính.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc cấm cầu nhằm phục vụ thi công sửa chữa phần đường dành cho người đi bộ, xe máy và xe thô sơ. Sau khi phương án tổ chức giao thông được triển khai, các hướng di chuyển được điều chỉnh, tập trung qua cầu Chương Dương.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong sáng 30/3, sau hai ngày thực hiện phân luồng, tình trạng ùn tắc tại khu vực này vẫn diễn ra nghiêm trọng.
Từ khoảng 6h30 cùng ngày, lượng xe từ Long Biên đổ về tăng nhanh. Trên các tuyến đê Long Biên - Xuân Quan và đường Nguyễn Văn Cừ, dòng xe kéo dài hàng cây số, di chuyển chậm.
Trời mưa nhẹ vào giờ cao điểm khiến việc đi lại càng khó khăn.
Tại hai đầu cầu Long Biên, lực lượng chức năng dựng rào chắn và bố trí người trực để ngăn phương tiện đi vào khu vực thi công.
Việc đóng cầu Long Biên khiến hệ thống đường xung quanh nhanh chóng quá tải. Dòng xe dồn về cầu Chương Dương hướng vào khu vực Hoàn Kiếm khiến khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.
Lượng cảnh sát giao thông và công an phường được bố trí tại các nút giao để điều tiết, phân luồng giao thông.
Để tìm lối đi, nhiều người đi xe máy đã rẽ vào các ngõ nhỏ và đường dân sinh ven đê.
Những tuyến này vốn hẹp, chỉ đủ cho một xe máy di chuyển, nhưng dòng xe vẫn nối đuôi nhau cố len lỏi.
Anh Lê Văn Nam, 35 tuổi, cho biết ban đầu vẫn cố bám theo tuyến đường quen thuộc nhưng không thể di chuyển. “Tôi đi đến gần cầu Chương Dương thì gần như đứng yên. Sợ muộn giờ làm nên tôi rẽ vào ngõ nhỏ để tìm đường vòng. Nhưng vào rồi mới thấy xe đông, đường hẹp, nhiều đoạn phải dừng lại chờ từng người đi qua”, anh Nam nói.
Áp lực giao thông tăng đột biến khiến nhiều người đi xe máy phải tràn vào làn ô tô để tìm lối thoát.
Việc tạm dừng lưu thông qua cầu Long Biên trong khoảng 2 tháng được dự báo sẽ làm gia tăng áp lực lên các tuyến đường kết nối khu vực phía Đông với nội thành. Người dân được khuyến cáo chủ động cập nhật thông tin tổ chức giao thông, cân nhắc thay đổi lộ trình và khung giờ di chuyển để hạn chế tình trạng ùn ứ.