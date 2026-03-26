Hà Nội cấm xe máy, xe đạp qua cầu Long Biên trong 2 tháng

(VTC News) -

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên để phục vụ thi công dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (phần đường bộ hai bên) trên cây cầu. Việc sửa chữa cầu Long Biên nhằm đảm bảo an toàn tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Để phục vụ việc sửa chữa, Hà Nội sẽ cấm xe máy, người đi bộ trên đường bộ hành, đường xe máy từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5 (60 ngày).

Phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên, cầu Chương Dương như sau:

Tại cầu Long Biên, hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm: Cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm trong thời gian thi công.

Xe máy và xe thô sơ có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo hướng sau: Phương tiện đi Long Biên 1, Long Biên 2 => đi dọc đường Long Biên – Xuân Quan => rẽ đi lên cầu Chương Dương.

Các phương tiện bị cấm lưu thông qua cầu Long Biên để phục vụ sửa chữa trong 2 tháng.

Hướng từ phường Hoàn Kiếm sang phường Bồ Đề: Cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu hướng từ phường Hoàn Kiếm sang phường Bồ Đề trong thời gian thi công.

Xe máy và xe thô sơ có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo hướng sau: Hướng từ Yên Phụ, Hàng Đậu: Đường Trần Nhật Duật => đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương => đi lên cầu Chương Dương.

Hướng từ Trần Quang Khải, Đê 401: Đường Trần Quang Khải, Đê 401 => đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương => đi lên cầu Chương Dương.

Trong thời gian cấm cầu Long biên, Hà Nội cho phép xe đạp lưu thông 2 chiều trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương.

Tại khu vực thi công, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang; lắp đặt biển báo báo hiệu, đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu ban đêm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Chủ đầu tư và đơn vị thi công bố trí đầy đủ biển báo phân luồng giao thông tại chỗ và từ xa (theo cả hai hướng) theo đúng nội dung phân luồng giao thông.

Các đơn vị này được giao phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương để hướng dẫn phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông phạm vi thi công và hướng dẫn từ xa cho các phương tiện tại nút giao.

Đồng thời, các đơn vị xây dựng kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết các giai đoạn thi công gửi UBND, Công an các phường Bồ Đề, Hoàn Kiếm; các Đội CSGT đường bộ số 1, số 5 và các đơn vị liên quan để phối hợp bố trí lực lượng chốt trực hướng dẫn điều chỉnh tổ chức giao thông theo các giai đoạn thi công tại thông báo này, đảm bảo an toàn giao thông.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố phối hợp hướng dẫn điểu chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc.

Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông khu vực nút giao Hàng Đậu – Trần Nhật Duật và các nút giao lân cận khu vực 2 đầu cầu Long Biên phù hợp với lưu lượng phương tiện trong quá trình rào chắn thi công.