Vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ: Chủ doanh nghiệp nộp khắc phục 155 tỷ

Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũ (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị can liên quan trong vụ án Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong quá trình điều tra, các bị can và người liên quan đã nộp khắc phục tổng số 251,7 tỷ đồng (trong giai đoạn điều tra 100,2 tỷ đồng, giai đoạn truy tố 151.5 tỷ đồng).

Cụ thể, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nộp khắc phục hơn 15,8 tỷ đồng; Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài nộp hơn 8,3 tỷ đồng; Cục phó Phạm Viết Hương nộp 1,5 tỷ đồng; chuyên viên Nguyễn Thành Hưng nộp 3,1 tỷ đồng...

Khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Bá Hoan, cơ quan chức năng thu giữ gần 1 tỷ đồng và hơn 150.000 USD.

Bị can Nghiêm Quốc Hưng cùng vợ là Phạm Thị Hạnh.

Nhóm bị can là doanh nghiệp, Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long Nghiêm Quốc Hưng cùng vợ là Phạm Thị Hạnh nộp khắc phục 5,1 tỷ đồng ở giai đoạn điều tra. Ở giai đoạn truy tố, vợ chồng ông Hưng nộp thêm 150 tỷ đồng.

Khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ tổng 39 tỷ đồng gồm cả tiền Việt Nam và ngoại tệ. Trong đó có 1,3 triệu USD, 1,5 triệu JPY, 13.000 Đài tệ và 4,6 tỷ đồng, 10 nhẫn vàng, một lắc tay vàng...

Cơ quan điều tra cũng kê biên 4 bất động sản của Nghiêm Quốc Hưng và Phạm Thị Hạnh.

Chủ tịch Công ty Sona Nguyễn Đức Nam nộp 500 triệu đồng, cựu Trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hằng nộp 7 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Công ty Incoop 3 Nghiêm Văn Định được nộp khắc phục hậu quả 1 tỷ đồng....

Theo cáo buộc, từ năm 2021 đến tháng 5/2025, bị can Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí hơn 30 tỷ đồng để được cấp giấy phép và cấp phiếu trả lời cho các công ty.

Các bị can đã có 2 hành vi vi phạm pháp luật liên quan giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7).

Cáo buộc cho rằng bị can Nguyễn Bá Hoan biết và bỏ mặc "tình trạng" để Tống Hải Nam chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Từ đó, buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 - 400 triệu đồng để được cấp giấy phép cho doanh nghiệp.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản.

Quy trình này khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo quy định tại quy trình nên doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời.

Qua đó, Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động nước ngoài đã nhận hối lộ 30 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 doanh nghiệp.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan với chức vụ Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cũ đã nhận tiền để ký 14 giấy phép. Bị can đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí, tiền biếu vào các dịp lễ, tết.

Trong thời gian từ 2020-2025, bị cáo Hoan đã nhiều lần nhận tiền, tổng số 16,3 tỷ đồng.

Bị can Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang gây khó khăn cho doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi giấy phép, xây dựng, chỉ đạo thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái pháp luật. Từ đó, buộc doanh nghiệp phải chi tiền chi phí.

Trong giai đoạn 2020-2025, bị can Nam nhiều lần nhận hối lộ, tổng số 14,3 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 7,9 tỷ đồng.

Từ năm 2020-2025, các công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đều hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đã lập 2 hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ kế toán 1.200 tỷ đồng, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 244 tỷ đồng.