Ngân hàng rao bán nhà 250m² ở bán đảo Linh Đàm, giá khởi điểm hơn 27 tỷ đồng

Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh thông báo bán đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Athena.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, địa chỉ tại ô 5 BT3 khu bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội. Căn nhà có diện tích 253,7 m², là đất ở tại đô thị được cấp sử dụng lâu dài.

Tài sản gắn liền với đất là nhà bê tông 3 tầng và 1 tum. Tổng diện tích sử dụng 284,13 m², diện tích xây dựng 81,18 m².

Khu biệt thự bán đảo Linh Đàm. (Ảnh minh họa).

Giá khởi điểm của tài sản được ngân hàng đưa ra là hơn 27 tỷ đồng. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín một vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá, với phương thức trả giá lên.

Ngoài tài sản trên, các chi nhánh của ngân hàng Agribank cũng đang rao bán hàng loạt các khoản nợ có tài sản bảo đảm là bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương khác.

Ví dụ, Agribank chi nhánh 8 bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng, với diện tích 5.200 m².

Hay Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 3B đường số 6, Khu phố 3, Phường Tân Thuận, TP.HCM với hơn 100 m² cùng nhà ở gần 100 m².

Ngoài ra, Agribank chi nhánh Tân Bình cũng bán đấu giá bất động sản của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Dược phẩm Y khoa Pharmacy. Khoản nợ được bảo đảm bởi 5 quyền sử dụng đất có tổng diện tích hơn 1.201 m², tọa lạc tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Giá khởi điểm của 5 quyền sử dụng đất trên là 8,38 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 13,259 tỷ đồng do ngân hàng rao bán tại thời điểm tháng 2/2024.