(VTC News) -

Chốt phiên, VN-Index tăng 6,34 điểm (+0,33%) lên 1.927,94 điểm. Đây là mức cao nhất trong lịch sử. Sàn HoSE có 135 mã tăng và 178 mã giảm, tổng khối lượng giao dịch đạt 820,7 triệu đơn vị, giá trị 26.658 tỷ đồng, tăng 10,2% về khối lượng và 15,64% về giá trị so với phiên cuối tuần qua.

Nhóm VN30 kết phiên chỉ còn giảm nhẹ 4 điểm khi có 13 mã tăng và 16 mã giảm. Trong đó, điểm sáng là cặp đôi lớn cổ phiếu ngân hàng gồm VCB tăng 4,1% với thanh khoản 18,9 triệu đơn vị và BID tăng 5% với thanh khoản hơn 17,4 triệu đơn vị, tổng cộng hai mã này đã đóng góp hơn 8,5 điểm cho chỉ số chung.

Xét về nhóm ngành, năng lượng vẫn là nhóm dẫn đầu thị trường. Cổ phiếu năng lượng PLX vẫn nóng, kết phiên duy trì đà tăng trần 7% lên mức 45.150 đồng/cp với thanh khoản đạt 11,4 triệu đơn vị và dư mua trần 1,7 triệu đơn vị.

Các cổ phiếu khác cùng ngành trong top này là BSR cũng có thời điểm khoe sắc tím và kết phiên tăng 5,4% với thanh khoản đạt xấp xỉ 20,9 triệu đơn vị, GAS tăng 4% lên mức 93.000 đồng/cp.

VN-Index tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới. (Ảnh minh họa).

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng cửa tăng 1,3% nhờ các điểm tựa lớn nhưng phần còn lại giao dịch không mấy khả quan. Trong đó, cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất dòng ngân hàng là SHB đạt hơn 44 triệu đơn vị, vẫn kết phiên giảm nhẹ 0,7% xuống mức 13.800 đồng/cp.

Nhóm chứng khoán cũng diễn biến tích cực khi lực cầu chủ động tìm đến, giúp HCM tăng vọt 3%, SSI nhích 0,9% và VIX tăng 1,33%.

Trong khi đó, các mã giảm sâu nhất là MWG giảm 3,7%, VRE giảm 2,6%, VHM giảm 2,5%, còn lại các mã chỉ giảm trên dưới 1%.

Trên sàn HNX, có 79 mã tăng và 69 mã giảm, chỉ số HNX-Index tăng 1,83 điểm (+0,71%), lên 259,25 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 98,4 triệu đơn vị, giá trị 1.939 tỷ đồng, tăng 58% về lượng và 78% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong khi đó, chỉ số UPCoM-Index hôm nay giảm 0,5 điểm (-0,4%) xuống 125,9 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 51,5 đơn vị, giá trị 671 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh khoảng 680 tỷ đồng, tập trung tại các mã ACB với giá trị 170 tỷ đồng, HPG 135 tỷ đồng và VHM 73 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại giải ngân đáng kể vào một số cổ phiếu ngân hàng như VCB, MSB, HDB.