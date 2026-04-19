VN-Index tăng liên tiếp, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi các cổ phiếu 'nóng'

VN-Index vừa có tuần tăng thứ tư liên tiếp, với mức 3,84% lên 1.817 điểm, tiếp tục giữ vững mốc tâm lý 1.800 và hướng dần lên vùng 1.850 điểm. Rổ VN30 cũng tăng 3,11%, lên 1.988 điểm nhưng bắt đầu gặp lực cản quanh ngưỡng 2.000 điểm.

Theo nhận định của Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì đà tăng, hướng tới vùng kháng cự quanh 1.850 điểm. Tuy nhiên, khả năng vượt qua vùng này trong ngắn hạn chưa thực sự rõ ràng bởi sau chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp từ vùng 1.600 điểm lên sát 1.850 điểm, áp lực điều chỉnh bắt đầu xuất hiện. Động lực chính của thị trường – nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup – đang chịu áp lực chốt lời ngắn hạn khi tiến gần vùng đỉnh lịch sử.

SHS cho rằng cơ hội tăng trưởng mạnh trên diện rộng vẫn chưa rõ ràng khi nhiều nhóm ngành còn diễn biến kém tích cực. Dù vậy, dòng tiền đang có dấu hiệu cải thiện dần sau giai đoạn tích lũy, mở ra cơ hội chọn lọc cổ phiếu.

Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng hợp lý, theo dõi thêm các yếu tố vĩ mô như diễn biến địa chính trị tại Trung Đông hay số liệu dư nợ margin quý I/2026 trước khi gia tăng tỷ trọng.

Chuyên gia của Chứng khoán Rồng Việt cũng cho rằng, những phiên giao dịch thận trọng như hiện tại có thể giúp nhà đầu tư có thời gian tìm ra những cổ phiếu mạnh và cơ cấu danh mục lại cho phù hợp xu thế thị trường. Các cổ phiếu mạnh hoặc có dòng tiền đang thu gom sẽ khó giảm hoặc khó giảm mạnh so với chỉ số chung khi thị trường điều chỉnh; thanh khoản không cạn kiệt mà có xu hướng tăng lên dần dần.

Khi thị trường khởi sắc, các cổ phiếu này thuộc nhóm tăng mạnh và nhanh nhạy hơn các cổ phiếu khác. Đặc biệt trong giai đoạn các doanh nghiệp tổ chức đại hội cổ đông, nhà đầu tư có thể dễ dàng hơn nhận biết được các doanh nghiệp có tiềm năng sắp tới.

Đồng quan điểm, chuyên gia của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng cho rằng, nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng danh mục ở mức an toàn trong bối cảnh áp lực cung gia tăng. Việc mua đuổi ở các cổ phiếu đã tăng nóng hoặc tiệm cận vùng kháng cự mạnh cần được hạn chế. Thay vào đó, chiến lược phù hợp là giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh, ưu tiên nhóm ngành thu hút dòng tiền như ngân hàng và tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng nhận định, trong bối cảnh thị trường “xanh vỏ đỏ lòng”, việc quan sát chỉ số không còn nhiều ý nghĩa, mà cần tập trung vào hành vi giá và dòng tiền trên từng cổ phiếu.

Thứ nhất là khả năng giữ nền giá tốt khi thị trường rung lắc. Những cổ phiếu không giảm sâu, thậm chí đi ngang tích lũy trong khi thị trường điều chỉnh thường phản ánh có lực đỡ phía dưới.

Thứ hai là phản ứng giá khi thị trường hồi phục. Cổ phiếu mạnh thường bật nhanh hơn, vượt các vùng kháng cự ngắn hạn với thanh khoản đồng thuận, cho thấy dòng tiền chủ động tham gia.

Trong khi đó, theo chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, thị trường khép lại tuần giao dịch với diễn biến tích cực khi VN-Index chinh phục vùng 1.800 điểm. Động lực tăng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup, trong đó VIC và VHM đóng góp hơn 70% mức tăng của chỉ số, cùng với sự hỗ trợ từ MWG.

Tuy nhiên, thanh khoản giảm nhẹ so với tuần trước và áp lực bán gia tăng vào cuối phiên thứ Sáu cho thấy tâm lý thị trường vẫn thận trọng. Diễn biến phân hóa, tăng điểm mang tính cục bộ ở một số nhóm ngành đã khiến hoạt động chốt lời gia tăng.

Vị chuyên gia cho biết, tuần tới khả năng cao thị trường sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh mang tính tích lũy. Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế sử dụng đòn bẩy, thận trọng với các vị thế mua mới và chủ động chốt lời để bảo toàn thành quả.