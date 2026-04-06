Vinhomes Green Paradise lột xác sau 1 năm kiến tạo thần tốc

(VTC News) -

Chỉ sau một năm khởi công (19/4/2025), Vinhomes Green Paradise dần lộ diện hình hài của một siêu đô thị biển tầm vóc quốc tế. Ngày 1/5 tới đây, 5.000 bước chân runners tại giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ tiếp tục khẳng định, đây chính là hạt nhân đưa Cần Giờ trở thành biểu tượng du lịch thể thao mới của TP.HCM.

Hành trình "thần tốc" đánh thức Cần Giờ

Ngày 1/5/2026 tới đây, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ sẽ chính thức khởi tranh. Hơn 5.000 runners sẽ được sải bước trên những cung đường xuyên rừng chạm biển, hít thở bầu không khí đặc trưng của "lá phổi xanh" Cần Giờ.

“Cần Giờ là một điểm đến hấp dẫn nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Thứ nhất là hệ sinh thái rừng, biển đặc trưng. Thứ hai là sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise, với hạ tầng và sản phẩm chất lượng hàng đầu Việt Nam. Thứ ba là con người, ẩm thực và không gian tại Cần Giờ rất hấp dẫn, còn rất hoang sơ”, ông Ngô Mạnh Cường, Tổng giám đốc FPT Online, đơn vị đồng tổ chức chia sẻ.

Ông Ngô Mạnh Cường, Tổng giám đốc FPT Online chia sẻ bên lề sự kiện Họp báo giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ

Tổ chức vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ được kỳ vọng sẽ thu hút hàng nghìn gia đình đổ về vui chơi, trải nghiệm, qua đó gia tăng sức hút cho khu vực trong kỳ nghỉ cao điểm.

Theo các chuyên gia, trong tương lai, Vinhomes Green Paradise cùng Cần Giờ có thể trở thành tâm điểm tổ chức các sự kiện thể thao và du lịch quy mô quốc gia, từng bước vươn ra tầm quốc tế.

"Cần Giờ hoàn toàn có thể phát triển thành điểm đến marathon đạt đẳng cấp quốc tế, đón hàng chục nghìn người cả trong và ngoài nước, không thua kém Singapore hay những giải đấu hàng đầu khu vực", ông Mai Bá Hùng - Ủy viên Ủy ban Olympic Việt Nam, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nhận định.

Vinhomes Green Paradise dần hiện rõ hình hài sau 1 năm khởi công

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ cũng đánh dấu cột mốc quan trọng khi Vinhomes Green Paradise tròn 1 năm khởi công xây dựng, hình hài và sức sống đã hiện hữu.

Trên công trường dự án, toàn bộ đường nội khu được trải nhựa hoàn chỉnh. Hệ thống hạ tầng ngầm, gồm cống thoát và lưới điện triển khai theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Các công trình biểu tượng cùng những dãy nhà phố đầu tiên đồng loạt bước vào giai đoạn thi công móng cọc.

Hệ tiện ích quy mô lớn tại siêu đô thị cũng đang dần thành hình, dự kiến hoàn thiện và đưa vào vận hành ngay trong năm 2027, gồm: 2 sân golf 18 hố 155ha, bệnh viện Vinmec Cleveland Connected chuẩn Mỹ, tòa văn phòng 15 tầng, Trung tâm phát triển cộng đồng Thế hệ trẻ Young Paradise Hub, VinWonders quy mô 122 ha, chuỗi khách sạn 5-6 sao... Đến quý III/2028, Vinschool đi vào hoạt động, cầu Thịnh Vượng hoàn thành, hệ sinh thái giải trí - y tế - giáo dục nội khu hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cho cư dân.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Cần Giờ - Bến Thành nằm trong nội khu Vinhomes Green Paradise, kết nối trung tâm TP.HCM chỉ 13 phút

Song hành với tiến độ tiện ích, hạ tầng kết nối Cần Giờ với TP.HCM và khu vực lân cận bứt tốc mạnh mẽ. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ khởi công cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028; cầu Cần Giờ động thổ vào quý I/2026, dự kiến khánh thành năm 2029 cùng thời điểm với đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành dự kiến khách thành quý I/2028…

Hạ tầng giúp kết nối trực tiếp Vinhomes Green Paradise với trung tâm TP.HCM, rút ngắn khoảng cách với sân bay Long Thành, các vùng kinh tế trọng điểm, tạo lực đẩy cho giá trị bất động sản.

Đáng chú ý, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ khởi công tháng 4/2026 và dự kiến vận hành giai đoạn 1 vào quý I/2027, đưa siêu đô thị biển và Cần Giờ lên bản đồ logistics và thương mại toàn cầu.

Sức sống cộng đồng định hình giá trị Vinhomes Green Paradise

Trước khi chào đón 5.000 runners tại VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, Vinhomes Green Paradise đã đón hơn 50.000 du khách tham gia Green Paradise Tet Fest (diễn ra từ ngày 07 - 28/02/2026), trở thành một trong những địa điểm du xuân đón Tết hot nhất miền Nam.

Chuỗi sự kiện sôi động cho thấy triết lý xuyên suốt trong “mã gen” phát triển Vinhomes Green Paradise mà Vinhomes tạo dựng, phát triển tiện ích và trải nghiệm cộng đồng từ rất sớm, trước cả khi bàn giao.

Chính vì thế, các khu đô thị của Vinhomes đều trở thành không gian sống lý tưởng, hấp lực mạnh mẽ cư dân. Sau hơn 6 năm phát triển, Ocean City tại Hà Nội đã có hơn 90.000 cư dân, đồng thời trở thành điểm đến vui chơi, giải trí thu hút 14 triệu lượt khách mỗi năm. Vinhomes Grand Park sau 5 năm, đã là nơi an cư của hơn 70.000 người, định vị thủ phủ giải trí mới khu Đông TP.HCM.

Với bảo chứng từ các đô thị đã vận hành của Vinhomes, Vinhomes Green Paradise sẽ sớm chở thành điểm đến an cư, thiên đường sức khỏe – thể thao cho các gia đình

Sức sống cộng đồng cùng hệ tiện ích đồng bộ cũng là những trụ cột giúp bất động sản Vinhomes duy trì đà tăng trưởng bền vững. Lịch sử đã chứng minh, BĐS thấp tầng Vinhomes luôn có mức tăng trung bình tối thiểu 10%/năm. Cá biệt, giai đoạn 2018-2024, giá thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 1 tăng tới 121%, Vinhomes Imperia tăng khoảng 200%, còn Vinhomes Riverside ghi nhận mức tăng tới 416%.

Trong bối cảnh mặt bằng giá tại Vinhomes Green Paradise vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, niềm tin của giới đầu tư tiếp tục được củng cố sau khi trực tiếp chứng kiến tiến độ thi công và sức hút ngày càng rõ nét của dự án. “Hạ tầng, cảnh quan thay đổi từng ngày, dòng người đổ về ngày một đông, trở thành những bảo chứng thuyết phục nhất cho tiềm năng tăng giá của Vinhomes Green Paradise”, anh Quốc Trung, một nhà đầu tư tại TP.HCM chia sẻ.