(VTC News) -

Công ty cổ phần VinFast Việt Nam (VFVN) vừa có công bố thay đổi nội dung đăng doanh nghiệp về việc tăng gấp đôi vốn điều lệ, vượt mức 10.000 tỷ đồng.

Theo đó, vốn điều lệ từ ngày thành lập vào giữa tháng 6 của đơn vị này là 5.183,8 tỷ đồng, hiện đã được tăng lên thành 10.183,8 tỷ đồng.

Toàn bộ quy mô tăng vốn lần này đến từ việc phát hành thêm 500 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), nâng tổng số lượng cổ phần loại này từ gần 464,6 triệu cổ phần lên 964,6 triệu cổ phần. Trong khi đó, số lượng cổ phần phổ thông không thay đổi, giữ nguyên ở mức 53,8 triệu cổ phần.

VinFast Việt Nam tăng vốn gần gấp đôi.

Với sự thay đổi này, vốn ngoại tại VinFast Việt Nam do VinFast Auto Ltd. (Singapore) nắm giữ không đổi về con số, vẫn ở mức 537,5 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ giảm từ 10,4% về 5,3%. Còn vốn tư nhân tại VinFast Việt Nam tăng từ 89,6% lên 94,7%.

VFVN được thành lập vào ngày 19/6. Đây là pháp nhân ra đời từ nghị quyết chia tách CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP). Dựa trên phương án chia tách này, VFVN được tiếp nhận toàn bộ các tài sản mang giá trị "chất xám", bao gồm: hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn cầu, sở hữu trí tuệ, hoạt động hậu mãi và mảng kinh doanh bán hàng.

Phần doanh nghiệp bị tách là VFTP giữ lại toàn bộ khối tài sản thâm dụng vốn phục vụ sản xuất (gồm tổ hợp nhà máy tại Hải Phòng, Hà Tĩnh) và tiếp tục gánh vác phần lớn các khoản nợ vay, nghĩa vụ tài chính với bên thứ ba.

Ngay sau khi chia tách xong tài sản và nợ, VinFast Auto Ltd. đã bán 100% cổ phần tại mảng sản xuất VFTP cho một nhóm nhà đầu tư, bao gồm Công ty Tương Lai, Công ty Ngọc Quý và ông Phạm Nhật Vượng với tổng giá trị khoảng 13.309,6 tỷ đồng, tương đương 530 triệu USD.

Vào ngày 30/6, VinFast Auto Ltd. đã phát đi thông báo xác nhận chính thức hoàn tất thương vụ chuyển nhượng này, qua đó chấm dứt mọi lợi ích vốn cổ phần tại VFTP để chuyển sang mô hình tối ưu hóa tài sản.